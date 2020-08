Faltando exatamente quatro meses para o seu vigésimo aniversário, a atriz Larissa Manoela utilizou o Instagram na sexta-feira (28) para relembrar a chega de sua nova idade.

“Daqui 4 meses eu faço 20 anos, mas vocês não estão preparados para essa conversa [nem eu]”, brincou a atriz na legenda.

Larissa começou a carreira na TV ainda com 6 anos na série ‘Mothern’ e cresceu diante do público, se tornando uma das jovens mais populares do Brasil.