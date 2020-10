Política “Vocês querem que eu troque o Kassio pelo Sérgio Moro?”, diz Bolsonaro sobre indicação para o Supremo

2 de outubro de 2020

Declaração foi dada em live nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), com sede em Brasília, para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). Em live na noite de quinta-feira (1º), Bolsonaro disse que busca um nome que seja “leal às nossas causas” dentro da Corte e ironizou: “Vocês querem que eu troque o Kassio pelo Sérgio Moro?”.

“No ano passado todo, até mais ou menos abril deste ano, vocês queriam quem para o Supremo? Vocês queriam Sérgio Moro para o Supremo. E me ameaçavam: ‘Se não for Sérgio Moro para o Supremo, acabou!'”, afirmou Bolsonaro. “Agora, vocês querem que eu troque o Kassio pelo Sérgio Moro? E daí? Querem que eu faça o que? Acham que ele vai ser o ministro lá que vai ser leal às nossas causas?”, declarou o presidente.

A indicação do desembargador para a vaga que atualmente é ocupada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentará, foi publicada na edição desta sexta-feira (02) do Diário Oficial da União. Kassio, de 48 anos, será sabatinado pelo Senado.

Na live, Bolsonaro garantiu que a segunda vaga no STF que deverá abrir no seu mandato, em julho do ano que vem com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, será destinada a um nome evangélico e que vote “com os interesses dos conservadores”.

