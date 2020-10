Segundo Afif, a intenção, anunciada pelo governo no início desta semana e criticada pelo mercado financeiro e por parlamentares, não saiu do Ministério da Economia. O assessor declarou que a posição de Guedes também é de rejeitar essa proposta.

Os precatórios são dívidas do governo que já foram reconhecidas pela Justiça. A cada ano, a União reserva parte do orçamento para quitar esses débitos, de acordo com uma fila pré-estabelecida. A proposta orçamentária de 2021, em análise no Congresso, separa R$ 55 bilhões para o pagamento de precatórios.

Na segunda-feira (28), o senador Márcio Bittar (MDB-AC) afirmou que o programa Renda Cidadã seria financiado com recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e com verbas reservadas no Orçamento para pagamentos de precatórios. O anúncio foi feito após reunião no Palácio da Alvorada com Jair Bolsonaro, ministros e líderes partidários.