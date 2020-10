O volante do jogo contém sete colunas com dez números (de 0 a 9). O apostador deverá escolher no mínimo um número por coluna. Se preferir, pode fazer apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até dois números por coluna, com oito a 14 números marcados, ou três números por coluna, com 15 a 21 números marcados.

Uma aposta simples, de um número por coluna, custa R$ 2,50. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e, no máximo, cem cotas.

As apostas também podem ser feitas no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br e no aplicativo Loterias Caixa.

