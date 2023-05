Grêmio Volante do Grêmio explica seu grau de pubalgia e explica como joga no esquema tático do clube

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogador não entra em campo desde a final do Gauchão Foto: Reprodução O jogador não entra em campo desde a final do Gauchão (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O volante do Grêmio Felipe Carballo comentou sobre o motivo de desfalcar a equipe gaúcha desde a final do Campeonato Gaúcho. Além disso ele explicou como ele joga no esquema tático do técnico Renato Portaluppi. A entrevista foi concedida para o canal de TV Teledoce, do Uruguai.

“Estou há algum tempo com pubalgia, uma lesão que machuca bastante. Estou treinando e já vou voltar”, disse Carballo.

Durante o período, o Grêmio não atualizou a situação do camisa 8. Internamente, o clube não mencionava o problema no púbis. Oficialmente era tratado como desgaste físico a não participação do jogador nas partidas. A última vez que o volante esteve em campo foi na conquista do Gauchão.

Nos últimos treinamentos abertos à imprensa, Carballo começou a treinar com bola fato que indica que a sua volta pode acontecer em breve.

Carballo ainda explicou brevemente como estava atuando no Grêmio e ainda destacou que o futebol brasileiro é diferente.

“Nas primeiras partidas comecei jogando como primeiro volante, mais defensivo. É um futebol diferente. Se ataca sempre. Não há tanta transição sem muitos passes”, disse o o jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/volante-do-gremio-explica-seu-grau-de-pubalgia-e-explica-como-joga-no-esquema-tatico-do-clube/

Volante do Grêmio explica seu grau de pubalgia e explica como joga no esquema tático do clube

2023-05-08