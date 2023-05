Inter “Não merecemos vencer”, diz zagueiro do Inter após a partida contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Colorado foi superado pelo São Paulo por 2 a 0 e deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado foi superado pelo São Paulo por 2 a 0 e deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O zagueiro do Inter Gabriel Mercado na saída de campo comentou sobre a partida onde o Colorado perdeu por 2 a 0 diante do São Paulo pelo Brasileirão. O defensor reconheceu que o clube não jogou bem e muito menos sair vitorioso do estádio Morumbi.

O Colorado conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Nas primeiras quatro partidas, o Inter venceu por duas vezes, empatou uma e perdeu uma. Apesar dos sete pontos, a derrota para o São Paulo tirou o Colorado da zona de classificação para a Libertadores 2024. “Tentamos, criamos situações, mas não merecemos ganhar”, disse Mercado.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter enfrenta o Athletico Paranaense, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o zagueiro é a oportunidade do clube gaúcho dar a volta por cima.

“Daqui três dias temos oportunidade de virar a página contra o Athletico-PR na nossa casa. O Brasileirão é assim. Todos os jogos são difíceis e muito parelhos. Temos que seguir trabalhando e corrigindo o que estamos fazendo mal”, disse o defensor.

2023-05-08