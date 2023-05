Rio Grande do Sul Com foco em serviços digitais e Inteligência Artificial, governo do Rio Grande do Sul discute novas parcerias com a Microsoft

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prioridade do governo é a busca por soluções para qualificar ainda mais os serviços públicos digitais Foto: Maurício Tonetto/Secom Prioridade do governo é a busca por soluções para qualificar ainda mais os serviços públicos digitais - Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No primeiro compromisso da missão oficial do governo do Estado em Nova York, nos Estados Unidos, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite reuniu-se, nesta segunda-feira (08), com executivos da Microsoft para discutir novas parcerias com a empresa.

A prioridade do governo é a busca por soluções para qualificar ainda mais os serviços digitais, acompanhando o ritmo de avanço da IA (Inteligência Artificial) no mundo, por exemplo. Atualmente, 93% dos serviços ofertados à população gaúcha estão em formato digital.

“Nós estamos aprofundando essa relação com as big techs para identificar as soluções, a evolução da tecnologia e como podemos acoplar essas ferramentas no serviço público, além de acompanhar os reflexos dessas mudanças na sociedade”, disse Leite.

“Discutimos plataformas que podem ser trazidas para a segurança pública, para o relacionamento com o cidadão e para a formação de mão de obra. Já temos uma parceria com a Microsoft e queremos evoluir, trazendo soluções para o desenvolvimento das pessoas.”

A Microsoft já é uma importante parceira do Estado no fornecimento de tecnologias, além de estar instalada no Rio Grande do Sul, com o Centro de Inovação Microsoft-PUCRS. Na reunião desta segunda-feira, a comitiva foi recebida pelo gerente-geral da companhia para as Nações Unidas e Organizações Internacionais, Chris Sharrock. Em seguida, o governador e a secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, falaram sobre os desafios para a inclusão social.

“O Rio Grande do Sul tem a grande maioria dos serviços ao cidadão digitalizados. O desafio, hoje, é fazer as pessoas usarem essas ferramentas. Outro desafio é levar a internet de alta qualidade para as pessoas em todos os lugares”, destacou Lisiane. “Hoje discutimos sobre construir centros de inovação nas universidades comunitárias e nas escolas e falamos sobre expandir o Mobiliza RS, por exemplo, que é o nosso programa de qualificação, e a nossa Escola de Governo.”

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul se consolidou como Estado referência em inovação no Brasil. Além disso, ocupa o primeiro lugar no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública.

Uma das prioridades da nova gestão é “Crescer com inovação”, de acordo com o Mapa Estratégico 2023/2026, no eixo Desenvolvimento Econômico Inovador. Entre os objetivos, estão fomentar ecossistemas de inovação e incentivar o aumento da produtividade da economia, além de aprimorar as soluções ao cidadão por meio do governo digital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-foco-em-servicos-digitais-e-inteligencia-artificial-governo-do-rio-grande-do-sul-discute-novas-parcerias-com-a-microsoft/

Com foco em serviços digitais e Inteligência Artificial, governo do Rio Grande do Sul discute novas parcerias com a Microsoft

2023-05-08