Inter Volante do Inter, Fernando projeta o primeiro Grenal das finais do Gauchão: “Queremos voltar para casa com vantagem”

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

O volante Fernando falou sobre a expectativa para o duelo de ida na Arena. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de três anos ausente da decisão do título do Campeonato Gaúcho, o Inter agora enfrenta o Grêmio nas finais da competição deste ano. O primeiro confronto entre o Tricolor e o Colorado está marcado para este sábado (8), às 17h45min, na Arena. Já a partida de volta será na semana seguinte no Beira-Rio. Em entrevista coletiva realizada nessa quarta-feira (5) no CT Parque Gigante, o volante Fernando falou sobre a expectativa para o duelo de ida, que o Inter disputa fora de casa.

“A gente sabe da responsabilidade que o Inter tem, sabe dos anos que está sem conquista e da fome que este grupo tem de ganhar títulos, então a gente está trabalhando muito para isso. A gente sabe que vai ser uma final muito complicada, muito difícil contra o nosso grande rival, que é uma equipe muito qualificada também, mas nós sabemos da nossa força, sabemos o que queremos. Então, o nosso objetivo principal é ganhar esse título. É o que a gente quer agora. É fazer de tudo para conquistar o Gauchão e dar essa alegria ao torcedor”, afirmou o camisa 5 do Colorado.

“Sempre que é final, o jogo é diferente, e se tratando do nosso grande rival a gente encara de outra forma. A gente vai entrar para esse clássico muito preparado, muito concentrado, sabendo que é na casa deles, que eles têm essa vantagem, mas a gente quer ganhar lá também. Sabemos que vamos ter muita dificuldade. É uma equipe muito ofensiva a do Grêmio, que vai nos contra-atacar, vai nos atacar bastante, mas a gente está preparado e esperamos fazer um grande jogo lá e voltar, se possível, com a vantagem para dentro de casa”, disse Fernando.

Sobre as recentes polêmicas em relação à arbitragem no Gauchão, o volante colorado afirmou: “A função da arbitragem é passar despercebida e que os jogadores sejam os protagonistas do jogo. Quando a arbitragem é muito falada é ruim pro futebol. Esperamos que, nesta final, os árbitros façam um grande trabalho e passem despercebidos.”

