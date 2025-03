Grêmio Técnico gremista Gustavo Quinteros pode ficar de fora das finais do Campeonato Gaúcho

5 de março de 2025

O Grêmio corre o risco de não ter o técnico Gustavo Quinteros disponível para o confronto diante do Inter na decisão do Campeonato Gaúcho. Existe a possibilidade do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) dar uma ampla punição ao profissional depois de ele receber cartão vermelho. Ainda se espera a formalização da acusação contra Quinteros.

O comandante já é um desfalque confirmado na partida de ida da decisão do Estadual, exatamente pelo cartão vermelho que recebeu no jogo de volta da semifinal diante do Juventude. Na ocasião, ele foi expulso depois de agredir o atacante Ênio. Ou seja, vai cumprir suspensão automática. Assim, a expectativa é de que o seu assistente Leandro Desábato fique responsável por orientar a equipe no primeiro Grenal decisivo, na Arena.

Já a presença de Quinteros no clássico de volta da final depende do resultado de julgamento do TJD-RS. Como recebeu o cartão vermelho direto, há um posterior encaminhamento de uma acusação, que pode ocasionar uma extensa sanção.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda irá enviar a súmula do duelo entre o Imortal e Juventude à Procuradoria. O Tricolor Gaúcho espera se haverá a formalização da acusação para traçar um planejamento de defesa de Quinteros. Com a concretização da punição, o clube vai se esforçar para contar com seu treinador no segundo Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho.

