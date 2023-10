Grêmio Volante Pepê completa 12º jogo seguido como titular pelo Grêmio após lesões

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

O volante manteve uma presença constante em campo desde seu retorno Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante manteve uma presença constante em campo desde seu retorno (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos jogadores contratados para esta temporada, o volante Pepê completou seu 12º jogo consecutivo como titular na vitória sobre o América-MG no último sábado (28) pelo Brasileirão. No primeiro semestre, o meio-campista enfrentou algumas lesões, mas desde seu retorno, ele tem mantido uma sequência impressionante de participações na equipe titular.

Pepê foi substituído nos minutos finais da partida no estádio Independência, aos 40 minutos do segundo tempo, dando lugar ao jovem Josué. A substituição foi devido ao cansaço natural de quem esteve em campo em todos os jogos do Tricolor desde o mês de agosto.

Já são 14 jogos consecutivos, sendo que os dois primeiros ocorreram quando entrou na etapa final justamente após se recuperar de uma lesão, enfrentando o Fluminense e o Flamengo. A partir da derrota para o Santos, Pepê retomou sua posição no time titular e desde então permaneceu sem ser substituído.

A temporada foi repleta de contratempos para Pepê, especialmente durante o primeiro semestre. Após começar como titular e receber comparações com Maicon, o volante enfrentou duas lesões musculares praticamente uma após a outra.

A primeira lesão ocorreu em 19 de março, durante a semifinal do Gauchão contra o Ypiranga. Pepê retornou em 14 de maio, imediatamente reassumindo sua posição como titular no empate contra o Fortaleza. No entanto, no jogo seguinte, nas oitavas de final contra o Cruzeiro, ele voltou a sentir a coxa esquerda e acabou afastado por quase três meses.

