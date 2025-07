Esporte Vôlei: Com os resultados atuais, Brasil é inalcançável na liderança

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com um grupo equilibrado, peças experientes e desempenho técnico consistente, o Brasil chega às fases decisivas como um dos principais favoritos ao título Foto: Divulgação/Volleyball World Nas quartas da Liga daq Nações de Vôlei, o Brasil enfrentará a China. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma campanha dominante, a Seleção Brasileira masculina de vôlei já garantiu a liderança da fase classificatória da VNL (Volleyball Nations League), mesmo antes do encerramento desta etapa. Com dez vitórias em onze jogos, a equipe não pode mais ser alcançada por nenhum outro participante, o que define com antecedência seu adversário nas quartas de final: a República Popular da China.

De acordo com o formato da competição, o primeiro colocado enfrenta o oitavo nas quartas. Como a Itália, segunda colocada, tem 22 pontos e não consegue superar o Brasil mesmo com um triunfo por 3 sets a 0, os brasileiros já sabem que enfrentarão os chineses no dia 30 de julho, às 8 horas, na cidade de Ningbo Beilun, em solo asiático. As semifinais estão marcadas para 2 de agosto, com a final sendo disputada no dia seguinte, 3 de agosto.

O confronto entre Brasil e China será uma reedição do duelo que ocorreu na segunda semana da VNL, em Chicago, nos Estados Unidos, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. Na ocasião, Alan foi o principal nome da partida com 17 pontos, seguido por Honorato, que anotou 14.

Enquanto o Brasil segue com confiança rumo ao mata-mata, a parte inferior da tabela apresenta uma situação crítica para Holanda e Sérvia, que ainda lutam contra o rebaixamento com campanhas pouco expressivas e pontuações baixas.

Com um grupo equilibrado, peças experientes e desempenho técnico consistente, o Brasil chega às fases decisivas como um dos principais favoritos ao título — já mirando a reta final da competição com expectativa de manter o alto nível e brigar pela conquista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/volei-com-os-resultados-atuais-brasil-e-inalcancavel-na-lideranca/

Vôlei: Com os resultados atuais, Brasil é inalcançável na liderança

2025-07-19