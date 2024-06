Esporte Vôlei feminino: Brasil vence Holanda por 3 a 1 e mantém invencibilidade na Liga das Nações

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Time comandado por José Roberto Guimarães venceu os seis jogos que disputou pela competição internacional Foto: Divulgação/FVIB Time comandado por José Roberto Guimarães venceu os seis jogos que disputou pela competição internacional (Foto: Divulgação/FVIB) Foto: Divulgação/FVIB

A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino segue invicta na Liga das Nações. Na quinta-feira (30), o time comandado por José Roberto Guimarães venceu a Holanda por 3 a 1 (25/17, 20/25, 25/20 e 25/18) em partida disputada em Macau, na China.

A equipe já havia vencido Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia na primeira semana da VNL, e o Japão na abertura da segunda semana de jogos válidos pela competição internacional.

Na vitória sobre a Holanda, Zé Roberto manteve a base da equipe considerada titular. O time que entrou em quadra foi formado por Roberta, Rosamaria, Gabi, Ana Cristina, Diana e Carol, além da líbero Nyeme. Thaisa foi acionada no segundo set e permaneceu até o fim da partida.

O Brasil teve amplo domínio no primeiro set, com facilidade na virada de bola e boas defesas. O segundo set foi marcado por um ‘apagão’ da Seleção Brasileira, que viu as holandesas abrirem 12 a 2 logo no início.

Consistente, o Brasil voltou a dominar a partida nas parciais seguintes e conseguiu a vitória sem dificuldades. A ponteira Ana Cristina, mais uma vez, foi destaque no ataque e bastante acionada pela levantadora Roberta.

Ao contrário do Brasil, a Holanda ainda não tem classificação garantida para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O time europeu precisa somar pontos durante a Liga das Nações para subir no ranking mundial e conseguir uma das vagas que ainda não estão definidas.

