Esporte Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo maior artilheiro do time uruguaio, atacante ficará de fora da Copa América 2024 Foto: Dale MacMillan/Getty Images Segundo maior artilheiro do time uruguaio, atacante ficará de fora da Copa América 2024 (Foto: Dale MacMillan/Getty Images) Foto: Dale MacMillan/Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Edinson Cavani anunciou, nas redes sociais, sua aposentadoria da seleção uruguaia. O jogador não irá defender a equipe na edição deste ano da Copa América.

“Fui e sempre serei abençoado por ter usado essa camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país. Foram, sem dúvidas, muitos anos preciosos, teria mil coisas para dizer, contar e recordar, mas hoje quero me dedicar a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo onde eu estiver. Hoje decido dar um passo ao lado, mas sempre vou seguir vocês, com o coração latente, como quando cabia a mim sair ao campo com essa linda camisa”, escreveu o jogador de 37 anos.

Com 58 gols em 136 jogos, Cavani é o segundo maior artilheiro da seleção uruguaia. Além disso, o atacante do Boca Juniors (ARG) é o terceiro jogador com mais partidas na história da Celeste.

A última partida de Cavani pelo Uruguai foi no dia 2 de dezembro de 2022, no jogo contra Gana pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, a equipe uruguaia venceu por 2 a 0. Desde então, Cavani não foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa.

O jogador foi campeão da Copa América de 2011, além de ter disputado quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022).

Confira a tradução do texto publicado por Cavani:

Minha querida Celeste:

Só quero te agradecer por cada ensinamento que me fizeste viver em seu processo.

Não quero me estender. Hoje são poucas palavras, mas sentimentos profundos.

Obrigado a cada uma das pessoas que formaram parte deste caminho durante tantos anos.

Fui e sempre serei abençoado por ter usado essa camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país.

Foram, sem dúvidas, muitos anos preciosos. Teria mil coisas para dizer, contar e recordar, mas hoje quero me dedicar a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo onde eu estiver.

Hoje decido dar um passo ao lado, mas sempre vou seguir vocês com o coração latente, como quando cabia a mim sair ao campo com essa linda camisa.

Mando um forte abraço a todos do meu povo.

Para cima, Celeste!

Edi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/edinson-cavani-anuncia-aposentadoria-da-selecao-uruguaia/

Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia

2024-05-31