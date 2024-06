Esporte Copa América 2024: confira os convocados de todas as seleções

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Foto: Divulgação/Conmebol

Faltando poucas semanas para o início da Copa América 2024, algumas seleções já anunciaram os jogadores que estarão nos Estados Unidos para a maior competição do continente americano. Neste ano, o torneio, que começa no dia 20 de junho, contará com 6 convidados da CONCACAF (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), além das 10 equipes da Conmebol que já duelam em todas as edições.

A novidade para a edição deste ano é a alteração no limite de convocados. A Conmebol aumentou a lista de 23 para 26 atletas. A data limite para as seleções enviarem todos os nomes é 12 de junho.

Confira abaixo as listas já enviadas pelas seleções que estarão na Copa América. Algumas equipes fizeram uma pré-lista com mais de 26 jogadores e posteriormente haverá cortes. Outras ainda não oficializaram os convocados. O Portal O Sul irá atualizar a nota a cada novo anúncio.

Grupo A

Argentina

Goleiros : Emiliano Martínez (Aston Villa), Armani (River Plate) e Rulli (Ajax)

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Armani (River Plate) e Rulli (Ajax) Defensores : Montiel (Nottingham Forest), Molina (Atlético de Madrid), Acuña (Sevilla), Tagliafico (Lyon), Barco (Brighton), Balerdi (Olympique de Marselha), Romero (Tottenham), Pezzella (Betis), Martínez Quarta (Fiorentina), Otamendi (Benfica) e Lisandro Martínez (Manchester United)

: Montiel (Nottingham Forest), Molina (Atlético de Madrid), Acuña (Sevilla), Tagliafico (Lyon), Barco (Brighton), Balerdi (Olympique de Marselha), Romero (Tottenham), Pezzella (Betis), Martínez Quarta (Fiorentina), Otamendi (Benfica) e Lisandro Martínez (Manchester United) Meio-campistas : Guido Rodríguez (Betis), Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), De Paul (Atlético de Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea) e Lo Celso (Tottenham)

: Guido Rodríguez (Betis), Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), De Paul (Atlético de Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea) e Lo Celso (Tottenham) Atacantes : Di María (Benfica), Carboni (Monza), Messi (Inter Miami), Correa (Atlético de Madrid), Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Álvarez (Manchester City)

: Di María (Benfica), Carboni (Monza), Messi (Inter Miami), Correa (Atlético de Madrid), Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Álvarez (Manchester City) Técnico: Lionel Scaloni

Peru

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Chile

Goleiros : Gabriel Arias (Racing), Cláudio Bravo (Betis), Brayan Cortés (Colo-Colo), Vicente Reyes (Norwich) e Lawrence Vigoroux (Burnley)

: Gabriel Arias (Racing), Cláudio Bravo (Betis), Brayan Cortés (Colo-Colo), Vicente Reyes (Norwich) e Lawrence Vigoroux (Burnley) Defensores : Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Enzo Roco (Al-Tai), Erick Wiemberg (Colo-Colo), Eugenio Mena (Universidad Católica), Felipe Loyola (Huachipato), Francisco Sierralta (Watford), Gabriel Suazo (Toulouse), Gary Medel (Vasco), Guillermo Maripán (Monaco), Igor Lichnovsky (América-MEX), Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Nicolás Díaz (Tijuana), Nicolás Fernández (Audax Italiano), Óscar Opazo (Colo-Colo), Paulo Díaz (River Plate), Sebastián Vegas (Monterrey) e Thomas Galdames (Godoy Cruz)

: Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Enzo Roco (Al-Tai), Erick Wiemberg (Colo-Colo), Eugenio Mena (Universidad Católica), Felipe Loyola (Huachipato), Francisco Sierralta (Watford), Gabriel Suazo (Toulouse), Gary Medel (Vasco), Guillermo Maripán (Monaco), Igor Lichnovsky (América-MEX), Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Nicolás Díaz (Tijuana), Nicolás Fernández (Audax Italiano), Óscar Opazo (Colo-Colo), Paulo Díaz (River Plate), Sebastián Vegas (Monterrey) e Thomas Galdames (Godoy Cruz) Meio-campistas : Arturo Vidal (Colo-Colo), Marcelo Díaz (Universidad de Chile), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Valdés (América), Marcelino Núñez (Norwich), Claudio Baeza (Toluca), Esteban Pavez (Colo-Colo), Pablo Galdames (Vasco), Felipe Méndez (CSKA Moscou), Rodrigo Echeverría (Huracán), Darío Osorio (Midtjylland), Carlos Palacios (Colo-Colo), Williams Alarcón (Huracán), César Pérez (Unión La Calera), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido) e Ulises Ortegoza (Talleres)

: Arturo Vidal (Colo-Colo), Marcelo Díaz (Universidad de Chile), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Valdés (América), Marcelino Núñez (Norwich), Claudio Baeza (Toluca), Esteban Pavez (Colo-Colo), Pablo Galdames (Vasco), Felipe Méndez (CSKA Moscou), Rodrigo Echeverría (Huracán), Darío Osorio (Midtjylland), Carlos Palacios (Colo-Colo), Williams Alarcón (Huracán), César Pérez (Unión La Calera), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido) e Ulises Ortegoza (Talleres) Atacantes : Alexander Aravena (Universidad Católica), Alexis Sánchez (Internazionale), Ben Brereton Díaz (Sheffield United), Cristián Zavala (Colo-Colo), Diego Rubio (Austin FC), Diego Valencia (Atromitos), Eduardo Vargas (Atlético-MG), Felipe Mora (Portland Timbers), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Jean Meneses (Toluca), Marcos Bolados (Colo-Colo), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Steffan Pino (Deportes Iquique) e Víctor Dávila (CSKA Moscou)

: Alexander Aravena (Universidad Católica), Alexis Sánchez (Internazionale), Ben Brereton Díaz (Sheffield United), Cristián Zavala (Colo-Colo), Diego Rubio (Austin FC), Diego Valencia (Atromitos), Eduardo Vargas (Atlético-MG), Felipe Mora (Portland Timbers), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Jean Meneses (Toluca), Marcos Bolados (Colo-Colo), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Steffan Pino (Deportes Iquique) e Víctor Dávila (CSKA Moscou) Técnico: Ricardo Gareca

Canadá

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Grupo B

México

Goleiros : Luis Malagón (América-MEX), Julio González (Pumas) e Raúl Rangel (Chivas)

: Luis Malagón (América-MEX), Julio González (Pumas) e Raúl Rangel (Chivas) Defensores : Jorge Sánchez (Porto), Israel Reyes (América-MEX), Brian García (Toluca), César Montes (Almería), Víctor Guzmán (Monterrey), Alexis Peña (Necaxa), Johan Vázquez (Genoa), Jorge Orozco (Chivas), Gerardo Arteaga (Monterrey) e Bryan Gonzalez (Pachuca)

: Jorge Sánchez (Porto), Israel Reyes (América-MEX), Brian García (Toluca), César Montes (Almería), Víctor Guzmán (Monterrey), Alexis Peña (Necaxa), Johan Vázquez (Genoa), Jorge Orozco (Chivas), Gerardo Arteaga (Monterrey) e Bryan Gonzalez (Pachuca) Meio-campistas : Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Monterrey), Jordan Carrillo (Santos Laguna), Erick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscou), Andrés Montaño (Mazatlán), Fernando Beltrán (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

: Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Monterrey), Jordan Carrillo (Santos Laguna), Erick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscou), Andrés Montaño (Mazatlán), Fernando Beltrán (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) Atacantes : Marcelo Flores (Tigres), César Huerta (Tigres), Julián Quiñones (América-MEX), Guillermo Martínez (Pumas), Santiago Giménez (Feyenoord), Alexis Vega (Toluca), Diego Lainez (Tigres), Uriel Antuna (Cruz Azul)

: Marcelo Flores (Tigres), César Huerta (Tigres), Julián Quiñones (América-MEX), Guillermo Martínez (Pumas), Santiago Giménez (Feyenoord), Alexis Vega (Toluca), Diego Lainez (Tigres), Uriel Antuna (Cruz Azul) Técnico: Jaime Lozano

Equador

Goleiros : Hernán Galíndez (Aucas), Alexander Domínguez (Liga de Quito) e Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

: Hernán Galíndez (Aucas), Alexander Domínguez (Liga de Quito) e Moisés Ramírez (Independiente del Valle) Defensores : Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), William Pacho (Royal Antwerp), Félix Torres (Corinthians), Joel Ordóñez (Brugge), Andrés Micolta (Pachuca), Jackson Porozo (Kasimpasa), Layan Loor (Universidad Católica-EQU), José Hurtado (Red Bull Bragantino) e Ángelo Preciado (Sparta Praga).

: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), William Pacho (Royal Antwerp), Félix Torres (Corinthians), Joel Ordóñez (Brugge), Andrés Micolta (Pachuca), Jackson Porozo (Kasimpasa), Layan Loor (Universidad Católica-EQU), José Hurtado (Red Bull Bragantino) e Ángelo Preciado (Sparta Praga). Meio-campistas : Carlos Gruezo (San José Earthquakes), Moisés Caicedo (Brighton), Alan Franco (Atlético-MG), José Cifuentes (Cruzeiro), João Ortiz (Independiente del Valle), Kendry Páez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Ipswich Town), John Yeboah (Raków Czestochowa) Ángel Mena (León), Alan Minda (Brugge) e Janner Corozo (Barcelona de Guayaquil)

: Carlos Gruezo (San José Earthquakes), Moisés Caicedo (Brighton), Alan Franco (Atlético-MG), José Cifuentes (Cruzeiro), João Ortiz (Independiente del Valle), Kendry Páez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Ipswich Town), John Yeboah (Raków Czestochowa) Ángel Mena (León), Alan Minda (Brugge) e Janner Corozo (Barcelona de Guayaquil) Atacantes : Enner Valencia (Internacional), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) e Jordy Caicedo (Atlas)

: Enner Valencia (Internacional), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) e Jordy Caicedo (Atlas) Técnico: Félix Sánchez Bas

Venezuela

Goleiros : Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (América de Cali), José Contreras (Águilas FC), Rafael Romo (Universidad Católica) e Wuilker Faríñez (Caracas)

: Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (América de Cali), José Contreras (Águilas FC), Rafael Romo (Universidad Católica) e Wuilker Faríñez (Caracas) Defensores : Alexander González (Emelec), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Delvin Alfonzo (Millonarios), Diego Luna (Baltika Kaliningrad), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Jon Aramburu (Real Sociedad), Miguel Navarro (Talleres), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Renné Rivas (Caracas), Roberto Rosales(Sport), Teo Quintero (Deinze), Wilker Ángel (Criciúma) e Yordan Osorio (Parma)

: Alexander González (Emelec), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Delvin Alfonzo (Millonarios), Diego Luna (Baltika Kaliningrad), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Jon Aramburu (Real Sociedad), Miguel Navarro (Talleres), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Renné Rivas (Caracas), Roberto Rosales(Sport), Teo Quintero (Deinze), Wilker Ángel (Criciúma) e Yordan Osorio (Parma) Meio-campistas : Bryant Ortega (Caracas), Cristian Cásseres (Toulouse), Daniel Pereira (Austin FC), Darwin Machís (Cádiz), Edson Castillo (Kaizer Chiefs), Eduard Bello (Mazatlán), Enrique Peña Zauner (Roda JC), Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union), Jhon Murillo (Atlas), José Andrés Martínez (Philadelphia Union), Jovanny Bolívar (Huesca), Júnior Moreno (Al-Hazem), Kervin Andrade (Fortaleza), Matías Lacava (Vizela), Rómulo Otero (Santos), Samuel Sosa (Querétaro), Telasco Segovia (Casa Pia), Tomás Rincón (Santos), Yangel Herrera (Girona) e Yeferson Soteldo (Grêmio)

: Bryant Ortega (Caracas), Cristian Cásseres (Toulouse), Daniel Pereira (Austin FC), Darwin Machís (Cádiz), Edson Castillo (Kaizer Chiefs), Eduard Bello (Mazatlán), Enrique Peña Zauner (Roda JC), Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union), Jhon Murillo (Atlas), José Andrés Martínez (Philadelphia Union), Jovanny Bolívar (Huesca), Júnior Moreno (Al-Hazem), Kervin Andrade (Fortaleza), Matías Lacava (Vizela), Rómulo Otero (Santos), Samuel Sosa (Querétaro), Telasco Segovia (Casa Pia), Tomás Rincón (Santos), Yangel Herrera (Girona) e Yeferson Soteldo (Grêmio) Atacantes : Alejandro Marqués (Estoril), Eric Ramírez (Atlético Nacional), Freddy Vargas (Maccabi Bnei Reineh), Jhonder Cádiz (Famalicão), Josef Martínez (CF Montréal), Salomón Rondón (Pachuca) e Sergio Córdova (Sochi)

: Alejandro Marqués (Estoril), Eric Ramírez (Atlético Nacional), Freddy Vargas (Maccabi Bnei Reineh), Jhonder Cádiz (Famalicão), Josef Martínez (CF Montréal), Salomón Rondón (Pachuca) e Sergio Córdova (Sochi) Técnico: Fernando Batista

Jamaica

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Grupo C

Estados Unidos

Goleiros : Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest)

: Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest) Defensores : Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) Meio-campistas : Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Betis), Luca de la Torre (Celta de Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV), Timothy Tillman (LAFC)

: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Betis), Luca de la Torre (Celta de Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV), Timothy Tillman (LAFC) Avançados : Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City)

: Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City) Técnico: Gregg Berhalter

Uruguai

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Panamá

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Bolívia

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Grupo D

Brasil

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Athletico), Rafael (São Paulo)

: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico), Rafael (São Paulo) Defensores : Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus)

: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus) Meio-campistas : Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Éderson (Atalanta)

: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Éderson (Atalanta) Atacantes : Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rafinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Pepê (Porto)

: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rafinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Pepê (Porto) Técnico: Dorival Júnior

Colômbia

Goleiros : Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) e David Ospina (Al-Nassr)

: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) e David Ospina (Al-Nassr) Defensores: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Osasuna), Santiago Arias (Bahia), Yerry Mina (Cagliari) e Yerson Mosquera (Villarreal)

Meio-campistas : Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (São Paulo), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (Dynamo Moscou), Juan Fernando Quintero (Racing), Kevin Castaño (Krasnodar), Matheus Uribe (Al-Sadd), Sebastián Gómez (Coritiba), Yaser Asprilla (Watford) e Richard Ríos (Palmeiras).

: Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (São Paulo), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (Dynamo Moscou), Juan Fernando Quintero (Racing), Kevin Castaño (Krasnodar), Matheus Uribe (Al-Sadd), Sebastián Gómez (Coritiba), Yaser Asprilla (Watford) e Richard Ríos (Palmeiras). Atacantes: Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jader Durán (Aston Villa), Luis Díaz (Liverpool), Luis Sinisterra (Bournemouth), Miguel Borja (River Plate) e Rafael Santos Borré (Internacional)

Paraguai

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

Costa Rica

Ainda não divulgou lista oficial de convocados

