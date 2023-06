Geral Volkswagen diz que já está oferecendo descontos para carros de até 120 mil reais

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

O maior desconto proporcional é no Polo 1.0 MPI, que terá redução de 9,3%, para R$ 78.390. (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (6), as montadoras começaram a anunciar descontos para os modelos e versões que custam menos de R$ 120 mil diante do anúncio das medidas pelo governo federal para reduzir os preços dos veículos.

A Volkswagen foi a primeira montadora a se manifestar e anunciou que todas as suas concessionárias já estão prontas a partir desta terça-feira (6) para aplicar os descontos de até R$ 9 mil nos seus carros. Além disso, a montadora disse também que vai ampliar a oferta e oferecer bônus extra de até R$ 5 mil no valor do carro ou taxa zero nos financiamentos aos consumidores.

A Renault, mais tarde, também se posicionou e anunciou que o Kwid Zen terá um desconto de R$ 10 mil em seu valor, passando a custar R$ 58.590 — o primeiro modelo abaixo de R$ 60 mil desde a mudança no programa divulgada nesta segunda (5), conforme Geraldo Alckmin, vice-presidente, havia afirmado.

Citroën e Peugeot também anunciaram descontos que chegam a R$ 14.500 e R$ 11 mil, respectivamente.

A francesa Citroën, do grupo Stellantis (mesmo conglomerado da Fiat e Peugeot) também anunciou reduções em oito versões de dois modelos, o C3 e C4. Em alguns casos os descontos ultrapassam os 16% chegando a R$ 14.500, no caso do C3 1.0 First Edition.

A empresa explicou que todas as versões do C3 e o C4 Cactus Feel listadas “receberam um complemento no bônus do governo para baixar ainda mais os preços”. O desconto da montadora varia entre cada modelo e versão, mas todos os C3 e o C4 Cactus Feel receberam as duas reduções para chegar ao valor final divulgado. A empresa não revelou quanto cada um teve de corte antes do desconto final apresentado.

A Renault afirmou que “está concedendo um incentivo adicional de R$ 2.000 no Kwid Zen, além do desconto de R$ 8.000 anunciado pelo governo federal para estimular a cadeia automotiva, reduzir emissões de carbono e renovar a frota”. Assim, a oferta do Renault Kwid Zen 1.0 e reduziu R$ 10 mil no valor: de R$ 68.990 para R$ 58.990.

A Peugeot compartilhou duas versões do 208 que receberão descontos de até R$ 11 mil.

No caso da Volkswagen, receberão descontos 11 versões de quatro modelos: Polo, Virtus, Saveiro e T-Cross.

O maior desconto proporcional é no Polo 1.0 MPI, que terá redução de 9,3%, para R$ 78.390. E o T-Cross Sense automático é o que recebe o maior desconto total, R$ 9 mil.

A Nissan, por sua vez, afirmou, por meio de nota, que “está avaliando os detalhes da medida para aplicar o mais rapidamente possível a redução dos preços nos modelos e versões que se enquadram nas medidas de incentivo anunciadas pelo governo”.

A Honda tem um único modelo elegível ao programa de descontos, o New City sedan, na versão EX, mas ainda não aplicou reduções no preço. Segundo a empresa, o preço público sugerido deste modelo é de R$ 118.700, o que o enquadra na categoria de valor proposta pelo governo na nova política (abaixo dos R$ 120 mil).

“A empresa aguarda a publicação da lista pelo Governo dos veículos que se enquadram no programa. A Honda encontra-se em um momento de lançamentos de novos modelos, que vem sendo muito bem aceitos pelo mercado e dentro do planejado, sem estoque excedente”, afirma em nota. As informações são do site InfoMoney.

