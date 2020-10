O Inter entra em campo nesta quarta-feira (14), para enfrentar o Sport, em Recife, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Eduardo Coudet não poderá contar com Heitor, fora por desconforto muscular, e D’Alessandro, que está suspenso. No entanto, terá Edenilson, que cumpria suspensão, de volta à equipe.

O lateral-direito Heitor, que vinha se destacando nas últimas partidas, foi diagnosticado com um desconforto muscular que o tira dos gramados por, aproximadamente, uma semana. A informação foi comunicada pelo Departamento Médico colorado na manhã desta terça (13). Com isso, Rodinei assume a posição para encarar o Sport Recife.

Já D’Alessandro cumpre suspensão automática já que recebeu o terceiro cartão amarelo no domingo, na partida contra o Athletico-PR. Aos 38 minutos do segundo tempo contra o furacão, o meia foi advertido por reclamação. O colorado ainda tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Cuesta, Nonato, Boschilia e Matheus Jussa.

A lista de desfalques aumenta no meio de campo. Nonato fica fora por um desconforto na coxa direita, assim como Johnny e Boschilia. Peglow fecha a lista com uma tendinite no joelho direito.

De volta, Chacho terá Edenilson. O meia volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino na última quinta (8). O camisa 8 treinou normalmente com a equipe nesta segunda e terça-feira, antes do embarque para Recife.