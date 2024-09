Grêmio Volta do Grêmio para a Arena impacta em entorno e faz bairro ressurgir após enchente

No entorno da casa gremista, onde muitos dependem do movimento em dias de jogos, vários perderam quase tudo com as enchentes, mas buscam se reerguer

A volta do Grêmio à Arena, após mais de quatro meses, marca também a retomada de parte do bairro que abriga o estádio, em Porto Alegre. No entorno da casa gremista, onde muitos dependem do movimento em dias de jogos, vários perderam quase tudo com as enchentes, mas buscam se reerguer.

A imagem de devastação que tomava conta do bairro Humaitá depois que a água baixou já faz parte do passado. Nas ruas que cercam a Arena do Grêmio, no trajeto até o local, já não há o barro acumulado ou excesso de lixo espalhado de outrora.

Foram mais de 20 dias de casas submersas. Como também é o negócio de muitos, além de móveis e itens pessoais, comidas e bebidas comercializadas nos bares também foram descartadas.

Para o jogo de retorno do Grêmio à Arena que ocorreu neste domingo (1º), apenas 12,7 mil ingressos foram disponibilizados, por conta de restrições em vários setores do estádio, ainda em reformas. A operação do estádio ainda está longe do normal.

