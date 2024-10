Esporte “Voltar a ter o respeito no futebol mundial é um desafio”, diz Dorival Júnior após vitória da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Depois da vitória do Brasil contra o Peru por 4 a 0, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Dorival Júnior reconheceu que recuperar o respeito mundial pela Seleção é um “desafio”.

“O que fico feliz é por ver a cumplicidade do torcedor tanto em Curitiba quanto em Brasília. A maneira como nos receberam nos enche de orgulho por vestir a camisa da Seleção. Voltar a ter o respeito no futebol mundial é um desafio para todos nós. Precisamos voltar a resgatar a paixão do torcedor pela Seleção”, disse o técnico.

O treinador celebrou as duas últimas vitórias da equipe contra Peru e Chile e já projetou os próximos jogos contra a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, no Brasil.

“A equipe vai oscilar, é um fato isso. Faremos até partidas melhores do que essas. O adversário não teve chance de gols, tivemos retomadas rápidas de bola. Houve situações em que eles não trocaram passes, e isso é um ponto positivo. É um processo de oscilação natural. Eu vou entender se novamente tivermos uma recaída. É natural que aconteça e vamos trabalhar para diminuir essa condição. Temos que estar preparados para a próxima rodada, que é decisiva para as nossas pretensões. Um jogo na Venezuela e depois com o Uruguai, que é concorrente direto pela vaga”, concluiu Dorival.

