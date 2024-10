Economia Volume de serviços prestados no País recua 0,4% em agosto

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 2,7% frente a igual período de 2023 Foto: Agência Brasília No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 2,7% frente a igual período de 2023. (Foto: Agência Brasília) Foto: Agência Brasília

O volume de serviços prestados no País variou -0,4% em agosto, interrompendo dois meses seguidos de crescimento. Dessa forma, o setor se encontra 15% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,4% abaixo de julho de 2024 (ponto mais alto da série histórica).

Na comparação com agosto de 2023, o setor teve expansão de 1,7%, quinto resultado positivo consecutivo. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 2,7% frente a igual período de 2023. Já no indicador dos últimos 12 meses, houve avanço de 1,9% em agosto de 2024, repetindo as últimas taxas de junho e julho.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na sexta-feira (11) pelo IBGE. O decréscimo no volume de serviços de julho para agosto de 2024 foi acompanhado por duas das cinco atividades analisadas.

A atividade de informação e comunicação recuou 1%, devolvendo parte do ganho de 3,7% acumulado nos meses de junho e julho, resultado influenciado, principalmente, pelo recuo dos serviços audiovisuais (-6.6%). A outra retração veio dos transportes (-0,4%), segunda queda seguida, acumulando uma perda de 2%. O recuo foi influenciado principalmente pelo transporte aéreo (-4,0%).

Em contrapartida, outros serviços (1,4%) e serviços prestados às famílias (0,8%) registraram avanços. O primeiro acumulou uma expansão de 1,7% no período julho-agosto, enquanto o segundo teve um ganho acumulado de 4,7% entre os meses de maio e agosto. Já o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares (0,0%) ficou estável em agosto.

