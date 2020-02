Notas Brasil Voluntários apuram depredação de patrimônio no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) começa nesta quinta (27) a apurar denúncias recebidas durante o carnaval sobre furto, roubo e depredação de monumentos históricos e artísticos no Rio de Janeiro. De acordo com Cláudio Prado de Mello, diretor-geral do instituto, a apuração será feita por voluntários, profissionais de arte e amantes de história.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário