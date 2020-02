Notas Brasil Mulher tenta entrar em prisão com maconha em macarronada

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Uma jovem de 20 anos foi barrada ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória de Suzano (SP) com mais de 100 pacotes de maconha escondidos em uma macarronada. No mesmo dia, outra mulher foi flagrada visitando o local com drogas na calcinha, informou a Secretaria de Administração Penitenciária nesta quarta-feira (26). As ocorrência foram no sábado (22).

