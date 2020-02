Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

O concurso 2.237 da Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira (27), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas agências lotéricas ou pela internet. O último concurso, realizado no sábado (22), acumulou novamente. Os números sorteados foram: 07, 20, 38, 43, 45 e 53.

