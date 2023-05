Mundo Voo é esvaziado após falsa ameaça de bomba na Argentina

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Os 270 passageiros e 12 tripulantes precisaram ser evacuados do avião.

Uma ameaça de bomba obrigou a evacuação de passageiros e tripulantes de um voo da Aerolíneas Argentinas, que deveria partir às 7h35 desse domingo (21), do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, com destino a Miami. No momento em que a aeronave estava preparada para decolar, a equipe da companhia aérea recebeu uma ligação sobre a bomba.

Logo após a ameaça telefônica, a Polícia Aeroportuária foi acionada, os protocolos de segurança foram ativados e, com isso, os 270 passageiros e 12 tripulantes do voo AR1304 tiveram que desembarcar na pista de decolagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as pessoas saem da aeronave com suas malas.

O avião foi encaminhado para inspeção, com o intuito de averiguar a existência de uma bomba dentro da aeronave. Algumas horas depois da verificação, a Aerolíneas Argentinas informou que o resultado da busca foi negativo, ou seja, não encontraram artefatos explosivos e o voo foi reprogramado para as 15h, no horário local, de domingo.

Vistos de trabalho

O México apresentará nesta semana um programa para dar vistos temporários a migrantes centro-americanos para trabalhar em projetos de infraestrutura pública, disse o presidente Andrés Manuel López Obrador nesta segunda-feira.

Esses projetos exigem mais pessoas, como soldadores, ferreiros e engenheiros, disse López Obrador em sua entrevista coletiva diária.

“Precisamos de mão de obra para esses projetos, principalmente se for mão de obra qualificada”, disse López Obrador. “Vamos garantir-lhes um ano.” Ele não forneceu detalhes sobre quantos vistos serão emitidos ou para quais projetos.

López Obrador há muito pressiona por investimentos na América Central para conter a migração de milhares de pessoas que fogem todos os anos da pobreza e da violência na Guatemala, Honduras e El Salvador.

Ele também procurou impulsionar o desenvolvimento na empobrecida região sul do México, que fica perto da fronteira com a Guatemala.

Os principais projetos de López Obrador em andamento incluem uma linha ferroviária de carga destinada a criar uma rota comercial entre as costas do Pacífico e do Golfo do México e um trem turístico ligando destinos ao redor da Península de Yucatán.

