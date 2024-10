Brasil Voo internacional do Brasil para Miami faz pouso de emergência em Palmas após passageiro ter infarto agudo

Aeroporto de Palmas, em Tocantins. (Foto: Divulgação)

Um voo internacional da Gol teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Palmas depois que um passageiro passou mal. O avião tinha decolado de Brasília com destino a Miami, nos Estados Unidos. O homem possivelmente sofreu um infarto agudo.

A Gol informou que todas ações “foram tomadas com foco na segurança”. Outro avião levou os demais passageiros aos EUA. A companhia aérea Gol informou que desembarcou todos os passageiros do avião que parou em Palmas e enviou outra aeronave ao Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues para levá-los a Miami. A empresa diz também que “todos os clientes receberam as facilidades previstas enquanto aguardavam o novo embarque.

A assessoria do aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues informou que a equipe do terminal acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o passageiro a um hospital (veja a íntegra da nota abaixo).

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informou que o passageiro é um homem de 63 anos, com provável nacionalidade brasileira. Ele foi atendido com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) para os devidos cuidados médicos.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Íntegra da nota do Aeroporto de Palmas

“O Aeroporto de Palmas informa que, na manhã desta sexta-feira (4), uma aeronave da Gol que vinha de Brasília com destino a Miami (EUA) precisou fazer um pouso de emergência para atendimento médico a um passageiro. A equipe do aeroporto acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o passageiro a um hospital da região.”

Nota da Gol

“A GOL informa que devido a uma emergência médica a bordo do voo G3 7748, que seguia de Brasília (BSB) para Miami (MIA) na manhã desta sexta-feira (04/10), a aeronave alternou para Palmas (PMW). A equipe do aeroporto acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o passageiro a um hospital da região.

O voo para Miami será efetuado por outra aeronave, que seguirá de Brasília para Palmas. Todos os Clientes receberam as facilidades previstas enquanto aguardam o novo embarque.

A Companhia reforça que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.”

As informações são do G1 Tocantins.

