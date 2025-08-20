Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A apuração inicial indica que, nesta ocasião, ele transportava funcionários vinculados ao consulado dos Estados Unidos no Brasil.

Foto: Reprodução
A apuração inicial indica que, nesta ocasião, ele transportava funcionários vinculados ao consulado dos Estados Unidos no Brasil. (Foto: Reprodução)

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília confirmou, nesta quarta-feira (20), que a aeronave militar norte-americana que pousou no Brasil na noite de terça (19) tinha como finalidade oferecer apoio logístico à missão diplomática dos EUA no país. Em nota, a representação destacou que a operação foi realizada dentro da legalidade e contou com autorização prévia do governo brasileiro.

“A aeronave ofereceu apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil e sua chegada foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes”, disse o comunicado da embaixada.

O avião, um Boeing C-32B — versão militar do modelo comercial 757-200 —, de matrícula 00-9001, partiu na segunda-feira (18) da base aérea de Wrightstown, em Nova Jérsei (EUA). Antes de chegar ao Brasil, fez escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan, em Porto Rico. O primeiro pouso em território brasileiro ocorreu em Porto Alegre, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, por volta das 17h. Horas depois, a aeronave seguiu viagem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permaneceu em solo.

A movimentação não passou despercebida e gerou reações políticas em Brasília. Os deputados federais Talíria Petrone (Psol-RJ) e Túlio Gadêlha (Rede-PE) apresentaram um requerimento para que os ministérios da Defesa, de Portos e Aeroportos e das Relações Exteriores prestem informações detalhadas sobre a missão.

Entre os questionamentos apresentados estão a identificação dos passageiros, a quantidade de ocupantes e os vistos concedidos para a entrada em território nacional. Os parlamentares também querem saber se houve comunicação formal do governo dos Estados Unidos às autoridades brasileiras sobre o propósito específico da operação e se os ministérios foram notificados previamente.

O caso ganhou repercussão após reportagem revelar que o Boeing C-32B, conhecido pelo apelido “Gatekeeper”, costuma ser empregado em missões de caráter sigiloso. A aeronave, que não exibe marcações ostensivas, é utilizada em operações que envolvem transporte de agentes de inteligência, militares de elite e, eventualmente, autoridades de alto escalão.

Apesar da especulação em torno da presença do avião, a apuração inicial indica que, nesta ocasião, ele transportava funcionários vinculados ao consulado dos Estados Unidos no Brasil, em missão diplomática. Ainda assim, a falta de informações oficiais mais detalhadas reforçou o tom de cobrança de setores do Congresso, que defendem maior transparência quando aeronaves militares estrangeiras operam em território brasileiro.

(Com O Globo)

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados
https://www.osul.com.br/voo-misterioso-aviao-da-forca-aerea-americana-teve-pouso-no-brasil-permitido-pelas-autoridades-competentes-afirma-embaixada-dos-estados-unidos/ Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Economia Ibovespa fecha com leve alta; Dólar cai a R$ 5,47, devolvendo ganho da véspera após impasse entre Brasil e Estados Unidos
Pode te interessar

Política Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados

Política PSDB perde seu último governador: “O Brasil mudou”, diz Eduardo Riedel, que se filia ao Partido Progressistas

Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal

Política Partidos de centro e de direita traçam estratégia de unidade em um projeto eleitoral em 2026 para enfrentar Lula