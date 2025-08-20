Política Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Ele é ex-suplente de Eduardo Bolsonaro, cuja licença terminou no mês passado. (Foto: Diógenis dos Santos/Agência Câmara)

O deputado Missionário José Olímpio (PL-SP) entrou em exercício na Câmara em março, quando o parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediu licença do mandato para permanecer nos Estados Unidos, onde reside atualmente.

José Olímpio segue na Casa, agora ocupando a vaga da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que se licenciou do cargo no dia 29 de maio e tem afastamento concedido por um período de 127 dias.

Zambelli está presa em Roma, na Itália, onde responde a um processo de extradição para o Brasil. Ela fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti. O objetivo era emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

Em caso de afastamento em cargos eleitos pelo sistema proporcional, (como na Câmara, nas assembleias estaduais e na Câmara Distrital), os suplentes são os candidatos mais votados do partido depois dos que se elegeram.

Os três primeiros suplentes do PL em São Paulo são Adilson Barroso, que assumiu o cargo quando Guilherme Derrite se tornou secretário de Segurança Pública do estado; Missionário José Olímpio e Coronel Tadeu.

Como Carla Zambelli pediu afastamento enquanto a licença de Eduardo ainda estava em vigor e Olímpio o substituía, Coronel Tadeu chegou a tomar posse na Câmara, em 16 de junho deste ano. Ele se afastou pouco mais de um mês depois. No momento, Adilson Barroso e José Olímpio são os suplentes do PL em exercício no estado de São Paulo.

Missionário José Olímpio foi deputado federal pelo PP em duas legislaturas, de 2011 a 2019, e vereador em Itu e em São Paulo. Desde março, quando entrou em exercício para substituir Eduardo, foi coautor de nove proposições.

Entre eles, estão um projeto de lei para para proibir a oferta de acordo de não persecução penal (ANPP) aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para instituir o piso salarial de militares e um requerimento para criar a “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários”.

Ele integra as comissões de Saúde e Relações Exteriores e de Defesa Nacional, discursou no Plenário da Casa doze vezes e participou de 200 votações nominais, em que é possível identificar como cada parlamentar votou. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

