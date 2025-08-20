Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ele é ex-suplente de Eduardo Bolsonaro, cuja licença terminou no mês passado. (Foto: Diógenis dos Santos/Agência Câmara)

O deputado Missionário José Olímpio (PL-SP) entrou em exercício na Câmara em março, quando o parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediu licença do mandato para permanecer nos Estados Unidos, onde reside atualmente.

José Olímpio segue na Casa, agora ocupando a vaga da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que se licenciou do cargo no dia 29 de maio e tem afastamento concedido por um período de 127 dias.

Zambelli está presa em Roma, na Itália, onde responde a um processo de extradição para o Brasil. Ela fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti. O objetivo era emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

Em caso de afastamento em cargos eleitos pelo sistema proporcional, (como na Câmara, nas assembleias estaduais e na Câmara Distrital), os suplentes são os candidatos mais votados do partido depois dos que se elegeram.

Os três primeiros suplentes do PL em São Paulo são Adilson Barroso, que assumiu o cargo quando Guilherme Derrite se tornou secretário de Segurança Pública do estado; Missionário José Olímpio e Coronel Tadeu.

Como Carla Zambelli pediu afastamento enquanto a licença de Eduardo ainda estava em vigor e Olímpio o substituía, Coronel Tadeu chegou a tomar posse na Câmara, em 16 de junho deste ano. Ele se afastou pouco mais de um mês depois. No momento, Adilson Barroso e José Olímpio são os suplentes do PL em exercício no estado de São Paulo.

Missionário José Olímpio foi deputado federal pelo PP em duas legislaturas, de 2011 a 2019, e vereador em Itu e em São Paulo. Desde março, quando entrou em exercício para substituir Eduardo, foi coautor de nove proposições.

Entre eles, estão um projeto de lei para para proibir a oferta de acordo de não persecução penal (ANPP) aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para instituir o piso salarial de militares e um requerimento para criar a “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários”.

Ele integra as comissões de Saúde e Relações Exteriores e de Defesa Nacional, discursou no Plenário da Casa doze vezes e participou de 200 votações nominais, em que é possível identificar como cada parlamentar votou. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

PSDB perde seu último governador: “O Brasil mudou”, diz Eduardo Riedel, que se filia ao Partido Progressistas
https://www.osul.com.br/missionario-jose-olimpio-agora-ocupa-vaga-de-carla-zambelli-na-camara-dos-deputados/ Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Economia Ibovespa fecha com leve alta; Dólar cai a R$ 5,47, devolvendo ganho da véspera após impasse entre Brasil e Estados Unidos
Pode te interessar

Política PSDB perde seu último governador: “O Brasil mudou”, diz Eduardo Riedel, que se filia ao Partido Progressistas

Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal

Política Partidos de centro e de direita traçam estratégia de unidade em um projeto eleitoral em 2026 para enfrentar Lula

Política Em segunda derrota do governo Lula, comissão do Senado avança e aprova o voto impresso no novo Código Eleitoral