Geral Voos comerciais começam a chegar ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Plano emergencial prevê 116 voos semanais nesta primeira fase, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina. (Foto: Divulgação)

Começaram a chegar ao interior do Rio Grande do Sul os primeiros voos extras da malha aérea emergencial anunciada, na última quinta-feira (9), pelo Ministério de Portos e Aeroportos, Anac, ABR, Infraero, Abear e companhias aéreas. No sábado (11), três companhias aéreas (Gol, Latam e Azul) operaram com voos para os municípios gaúchos de Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul.

Nessa segunda-feira (13), os voos foram para Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. A malha aérea nas regiões faz parte do plano emergencial que prevê 116 voos semanais nesta primeira fase, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina.

“Estamos vendo os primeiros voos extras chegando ao interior do Rio Grande do Sul garantindo, com isso, o direito de ir e vir da população neste momento delicado. Amanhã, nos reuniremos com o governador Eduardo Leite para discutir a malha e novas medidas. Gostaria de aproveitar para parabenizar a todo o setor aéreo pelo trabalho para garantir voos extras aos nossos irmãos gaúchos”, disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Confira a malha emergencial:

– Aeroporto de Caxias do Sul (RS) – 25 voos semanais;

– Aeroporto de Santo Ângelo (RS) – 2 voos semanais;

– Aeroporto de Passo Fundo (RS) – 16 voos semanais;

– Aeroporto de Pelotas (RS) – 5 voos semanais;

– Aeroporto de Santa Maria (RS) – 2 voos semanais;

– Aeroporto de Uruguaiana (RS) – 3 voos semanais;

– Base aérea de Canoas (RS) – 35 voos semanais;

– Aeroporto de Florianópolis (SC) – 21 voos semanais;

– Aeroporto de Jaguaruna (SC) – 7 voos semanais;

– Aeroporto de Chapecó (SC) – aumento de capacidade da aeronave.

2024-05-13