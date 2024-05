Rio Grande do Sul Voos da Azul, Latam e Gol para o resto do País sairão de Canoas

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serão voos regulares e diários, como alternativa às decolagens suspensas no Aeroporto Salgado Filho. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A companhias aéreas Azul, Latam e Gol anunciaram nessa terça-feira (21) que os voos para a Base Aérea de Canoas (Baco) começarão na semana que vem. A Latam inicia as viagens em 27 de maio. Já a Azul e a Gol darão início em suas operações no dia 1º de junho, embora a Azul afirme que “há possibilidade de antecipação” da data.

Serão voos regulares e diários, como alternativa às decolagens suspensas no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Na Azul, os voos acontecerão diariamente de/para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Na Latam, os voos acontecerão diariamente entre Guarulhos e a cidade gaúcha. Outros cinco voos semanais da Latam farão a conexão com Congonhas, também em São Paulo. A Gol terá nove ligações semanais para Guarulhos, também na capital paulista.

A Azul já liberou a venda de bilhetes. A Latam informou que as passagens estarão disponíveis para compra em breve, mas não estabeleceu um horário específico de disponibilidade.

A Azul terá voos operados com aviões Embraer E1-195 – para 118 passageiros – partindo de Viracopos (Campinas) às 8h15 e chegando em Canoas à 10h. No trajeto de retorno, a partida da cidade gaúcha será às 11h30, pousando em Viracopos às 13h15.

A Latam terá voos operados com aviões Airbus A320 para até 176 passageiros. Enquanto a Gol vai utilizar o Boeing 737.

Ajustes

O início da operação de voos comerciais depende de ajustes finais entre a Fraport – operadora do Salgado Filho –, as companhias aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), segundo o comandante da Base Aérea de Canoas, tenente-coronel Thiago Romanelli Rodrigues. A inspeção final pelo regulador está marcada para esta quarta-feira (22).

Ele explica que, desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul, as instalações do aeródromo já passaram por diversos ajustes para comportar as operações de socorro ao estado. E a operação comercial, que será coordenada pela Fraport, está trazendo adaptações adicionais.

“A base é um aeródromo exclusivamente militar e vai ser compartilhado com a aviação comercial. Para isso, está passando por adaptações”, explica ele. “Mas ainda não há como precisar o dia em que os voos serão iniciados.”

Operação

A Fraport está montando um terminal de passageiros provisório numa área do ParkShopping Canoas, do Grupo Multiplan. No local, funcionarão os serviços de check-in, de inspeção de segurança e raio-x, além do despacho de bagagens.

Do shopping, os passageiros seguirão de ônibus até a Base Aérea de Canoas de ônibus diretamente até as escadas de acesso para embarque nos aviões. O trajeto leva cerca de dez minutos.

Horários e limitações

Os voos estão previstos para serem realizados em cinco horários entre 8h e 16h, diariamente, somando 35 por semana. Por não contar com a iluminação exigida pelo regulador da aviação civil, a base não permite a realização de voos noturnos. Isso poderá ser ajustado, afirma o tenente-coronel Rodrigues, conforme as operações evoluam.

A pista do aeródromo tem 2.751 metros de extensão – mais que o dobro da extensão da pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo – permitindo a operação de aviões de diferentes portes.

Há, no entanto, uma limitação relacionada à capacidade de carga do pavimento da pista que não foi preparada para o volume da aviação comercial. Com isso, as companhias terão de definir tetos para não excederem essa capacidade, o que poderá ser feito tanto usando aviões de menor porte quanto definindo um volume máximo de passageiros e carga, explica o comandante da BACO.

A Azul já optou por voar com um avião de menor porte, que leva 118 passageiros a bordo. Já a Latam vai operar voos com aeronaves com capacidade para até 176 passageiros.

Voo internacional

A Azul orienta aos passageiros chegarem ao terminal de embarque no ParkShopping Canoas com três horas de antecedência ao horário do voo, com o check-in sendo encerrado 90 minutos antes da partida do avião.

A Latam encerrará o check-in com hiato de uma hora para o horário do voo. A recomendação da aérea é de que os clientes cheguem ao shopping com duas horas de antecedência.

A Gol disse que deseja operar em Canoas, mas elencou que espera o cumprimento de requisitos estruturais e de segurança para iniciar pousos e decolagens no aeroporto. A companhia disse que não prevê data para o início da operação, mas planeja ter nove voos semanais operando na cidade gaúcha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/voos-da-azul-latam-e-gol-para-o-resto-do-pais-sairao-de-canoas/

Voos da Azul, Latam e Gol para o resto do País sairão de Canoas

2024-05-21