Rio Grande do Sul Temporais devem retornar ao Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A entrada de umidade na região será favorecida por uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul deve ser novamente atingido por chuvas fortes nesta semana. A entrada de umidade na região será favorecida por uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, e até esta sexta-feira (24), há previsão de temporais em todo o território gaúcho.

A partir desta quarta (22), a formação de uma frente fria com direção ao sudeste vai manter a instabilidade no sul do País. Grandes volumes de chuva são esperados no centro-sul gaúcho, segundo a Climatempo, aumentando risco de enchentes, deslizamentos de terra e outros problemas relacionados. Cidades como Bagé, Uruguaiana e Pelotas podem receber chuvas o dia inteiro.

Conforme a MetSul, os dados não indicam volumes extremos para as bacias dos rios da Metade Norte do Estado, que desembocam nos vales e no Guaíba, como Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí. Mesmo assim as bacias terão chuva nesta quinta e sexta, o que vai causar uma elevação temporária dos níveis destes rios, apenas que sem a magnitude do repique de dias atrás.

Os temporais devem avançar sobre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o norte do Estado nesta quinta (23), com previsão de pancadas persistentes. O cenário tende a se repetir no dia seguinte, com previsão de chuva generalizada em todo o território gaúcho.

A Climatempo prevê, a partir da análise de dados meteorológicos, que a chuva só vai diminuir no sábado (25). O fim de semana deve ser marcado por pancadas rápidas e irregulares na faixa litorânea, enquanto o sol retorna às demais áreas do Estado.

Enchentes

Já são 161 pessoas mortas em decorrências das enchentes no Rio Grande do Sul. Os dados são do boletim da Defesa Civil, divulgado no início da noite dessa terça-feira (21). Desde 2 de maio, o Estado enfrenta situação de calamidade pública devido ao transbordamento de rios na região.

Até o momento, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Ainda há 85 desaparecidos e mais de 650 mil pessoas fora de suas casas. De acordo com informações da Defesa Civil, 467 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul foram impactados pelas enchentes.

Eis os números completos:

* Pessoas em abrigos: 71.503;

* Desalojados: 581.633;

* Afetados: 2.341.060;

* Pessoas resgatadas: 82.666; e

* Animais resgatados: 12.358.

O Estado conta com um efetivo de 27.708 agentes em atuação nas enchentes, além de 4.069 viaturas, 18 aeronaves e 265 embarcações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/temporais-devem-retornar-ao-rio-grande-do-sul-nesta-semana/

Temporais devem retornar ao Rio Grande do Sul nesta semana

2024-05-21