Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Voto divergente do ministro Fux cria incômodo entre ministros da Primeira Turma do Supremo em julgamento sobre a trama golpista

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Voto do ministro nesse caso consolidou a postura mais "garantista" que ele passou a adotar ao longo da tramitação da ação. (Foto: Antonio Augusto/STF)

Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não disfarçaram o incômodo diante do voto divergente de Luiz Fux durante o julgamento da trama golpista na quarta-feira (10), que defendeu a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Reservadamente, um ministro disse que o conteúdo não chegou a surpreendê-lo diante dos sinais que Fux vinha dando nos últimos meses, mas reclamou do tempo que ele levou para concluir a sua exposição. O voto durou mais de dez horas.

Ministros, no entanto, apontaram que havia incongruências no voto, já que ele defendeu a condenação do tenente-coronel Mauro Cid, mas absolveu Bolsonaro e Almir Garnier, que foi comandante da Marinha. “Como Cid poderia dar um golpe sem a Marinha e sem o presidente?”, questionou um magistrado.

Também afirmaram que a manifestação de Fux, que não viu provas para condenar Bolsonaro, insuflaram a militância, o que fez aumentar os ataques contra os ministros nas redes sociais. No meio da tarde de quarta, o ministro Flávio Dino pediu para que a Polícia Federal investigasse as ameaças.

Na maior parte do tempo, o clima no plenário da Primeira Turma foi de desconforto. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Cármen Lúcia ficaram quase toda a sessão inclinados sobre seus computadores, de cabeça baixa.

Durante o dia, Moraes chegou a proferir decisões. Em uma delas, autorizou Bolsonaro a deixar a sua residência, onde cumpre prisão domiciliar, para realizar um procedimento médico neste domingo (14).

Já Dino passou a maior parte do tempo fazendo anotações, com algumas olhadelas no celular. O único que manteve contato visual com Fux enquanto o ministro votava foi Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Os colegas assistiram mudos às declarações do ministro. Isso porque Fux pediu para não ser interrompido enquanto votava, o que não é usual. Um deles disse que Fux não quis ser rebatido sobre as divergências apresentadas. Outro, que a solicitação é “coisa de quem está inseguro”.

Reservadamente, um integrante do colegiado ironizou a postura de Fux e disse que ficou com medo de ele pedir a condenação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que foi o autor da denúncia.

Também apontou que o ministro foi mais incisivo que os advogados dos réus. Já no início da sua manifestação, Fux reforçou um argumento muito utilizado pelas defesas: que não houve tempo hábil para analisar as “bilhões de páginas” do caso.

Para um outro ministro, o colega “inovou” ao falar em cerceamento de defesa. Ele lembrou também que em “centenas” de processos sobre o 8 de Janeiro Fux acompanhou Moraes, “inclusive nas penas” impostas aos acusados.

O voto de Fux consolidou a postura mais “garantista” que ele passou a adotar ao longo da tramitação da ação da trama golpista e deixou no passado o tom “punitivista” que marcou a sua atuação nos casos da Operação Lava-Jato.

O ministro costumava adotar posições mais duras em matéria penal e ser menos legalista em relação aos direitos dos réus, o que lhe valeu a alcunha de “lavajatista”.

Um dos momentos que marcaram essa inflexão aconteceu em março, quando Fux pediu vista no caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a frase “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, que fica em frente ao prédio do Supremo. Ao votar no caso, ele defendeu uma pena de 1 ano e 6 meses contra a acusada, que, no fim, foi condenada a 14 anos de prisão.

Nos últimos meses, porém, o ministro tornou-se o principal contraponto em relação a Moraes. Ele mencionou o assunto ao votar. “Eu ingressei fundo (na ação da trama golpista) e disse isso ao ministro Alexandre. Nós temos dissenso, não temos discórdia. Nós somos amigos.” (Com informações do Valor Econômico)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Primeira Turma do Supremo mantém validade da delação de Cid por unanimidade
https://www.osul.com.br/voto-divergente-do-ministro-fux-cria-incomodo-entre-ministros-da-primeira-turma-do-supremo-em-julgamento-sobre-a-trama-golpista/ Voto divergente do ministro Fux cria incômodo entre ministros da Primeira Turma do Supremo em julgamento sobre a trama golpista 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Política Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato de deputado federal
Política Trama golpista: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela Primeira Turma do Supremo
Política Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão
Política Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é condenado pelo Supremo a pena de 24 anos de prisão
Política Primeira Turma do Supremo condena o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Netto, a 26 anos de prisão
Política Supremo condena Bolsonaro a 27 anos de prisão
Economia Ibovespa fecha aos 143 mil pontos pela primeira vez e bate novo recorde; dólar cai a R$ 5,39
Pode te interessar

Notícias Primeira Turma do Supremo mantém validade da delação de Cid por unanimidade

Política Voto do ministro Luiz Fux absolvendo Bolsonaro revela que “acordo” no Supremo para punir o ex-presidente era falso

Política Alexandre de Moraes se manifesta após voto de Fux: tentativa de golpe “não foi passeio na Disney”

Política Voto do ministro Luiz Fux no julgamento de Bolsonaro é contraditório e destoa de sua trajetória, dizem especialistas