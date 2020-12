As eleições deste ano acentuaram a tendência de queda do voto em legenda em todo o Brasil. Foram pouco mais de 5,6 milhões, contra 7,4 milhões registrados no pleito de 2016.

Essa foi a disputa municipal com a menor soma de votos direcionados diretamente aos partidos em 20 anos. O total de 2020 corresponde à metade do que foi registrado, por exemplo, nas eleições de 2000. Os dados são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).