Geral Votos do ministro indicado por Lula para o Supremo caem como uma bomba no Prerrogativas, grupo de advogados que apoia o presidente

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, adotou postura definida como "conservadora" em suas primeiras decisões. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Advogados e juristas do Prerrogativas, grupo de influentes nomes do Direito que apoiou abertamente a campanha de Lula em 2022, fizeram um “pacto de silêncio” sobre a postura definida como “conservadora” do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) em suas primeiras votações na Corte. Relatos feitos ao jornal O Globo por advogados próximos ao presidente da República mostram que os votos de Zanin caíram como uma bomba na turma – que se define como de esquerda politicamente.

Repercussão negativa

O grupo, que costuma se posicionar sobre as questões mais prementes da política nacional, preferiu “não bater em Zanin para não piorar o clima”, segundo contou um advogado. Diante da repercussão negativa entre membros da base do governo e apoiadores que criticaram abertamente o primeiro nome escolhido por Lula para o Supremo neste mandato, integrantes do Prerrogativas preferiram atuar nos bastidores para diminuir a temperatura das reações.

Clima

Somente nesta semana, o novo ministro do STF votou contra a descriminalização da maconha e a equiparação das ofensas contra LGBTQIA+ à injúria racial. Um jurista próximo a Lula afirmou ao jornal O Globo que o clima no grupo é de “constrangimento” e que não há como “defender essas posturas”.

Apesar do incômodo, as decisões do magistrado não chegaram a surpreender os juristas. Segundo um integrante do Prerrogativas, o perfil “de direita” de Zanin era conhecido desde os tempos em que ele cursava Direito na PUC-SP, universidade onde o magistrado se formou.

Alertas

Apesar de alertas feitos a Lula sobre a falta de conhecimento de posicionamentos que Zanin adotaria uma vez no STF em relação a questões caras à esquerda, membros do grupo sempre defenderam a livre escolha do presidente para a cadeira do Supremo. O jurista ganhou a confiança do petista ao atuar em seus processos na Lava-Jato e pelo seu perfil garantista.

Incômodo

Há três semanas como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Zanin também gerou incômodo no campo da esquerda ao ser favorável à condenação de dois homens que furtaram objetos com valor inferior a R$ 100. Além disso, votou para derrubar a regra que impedia juízes de julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios nos quais atuem advogados que sejam seus parentes. As informações são do jornal O Globo.

