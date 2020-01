Notas Mundo Vulcão lança coluna de gases no Chile

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Um vulcão no centro-sul do Chile lançou uma coluna de gases nesta quinta-feira (30), o que levou o governo chileno a manter um alerta laranja para as proximidades das montanhas conhecidas como Nevados de Chillán. O fenômeno levantou uma nuvem de gases com pequenas partículas a até 3,3 quilômetros de altura.

