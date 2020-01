Notas Mundo Ex-vice-presidente do Equador é condenada a um ano de prisão

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

A Justiça do Equador condenou a um ano de prisão a ex-vice-presidente María Alejandra Vicuña por fazer cobranças indevidas de seus funcionários quando era legisladora, informou o Ministério Público. O tribunal da Corte Nacional de Justiça também sancionou Vicuña com o pagamento de US$ 173.180,00 e o confisco de uma propriedade.

