Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Zagueiro recebeu a camisa 3 do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Zagueiro recebeu a camisa 3 do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta terça-feira (18), o Grêmio apresentou oficialmente o zagueiro Wagner Leonardo, vindo do Vitória. O defensor herdou a camisa 3 de Pedro Geromel, capitão e ídolo do Tricolor. O jogador garantiu que a liderança é um de seus atributos.

Junto com o zagueiro, Lucas Esteves também foi apresentado no CT Luiz Carvalho, antes da viagem do elenco para Roraima. Wagner revelou que, apesar de estar na Arena a menos de uma semana, já teve conversas com Kannemann para se inteirar sobre o clube.

“Estou muito feliz e honrado em estar vestindo essa camisa. Sei da responsabilidade, da minha personalidade e o que posso entregar. Respeito muito o que o Geromel fez. A dupla também, histórica. Geromel e o Kannemann são grandes pessoas, ídolos do clube. Acredito que, para repetir o que fizeram no clube, preciso estar próximo, ligado a eles”, afirmou.

“Conversei com o Kannemann. Quero muito encontrar o Geromel porque preciso aprender com eles. Preciso caminhar ao lado da história para obter sucesso. Tenho de seguir os passos deles. É assim que quero seguir.”

O zagueiro diz confiar que terá ascendência junto aos parceiros no decorrer do tempo. “Sou um líder nato, mas eu estou chegando. Primeiro preciso me adaptar, conhecer meus companheiros. A liderança acontece naturalmente, não precisa ser forçada, imposta, mas sim natural. As coisas tendem a fluir naturalmente”, completou.

