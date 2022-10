Mundo Wall Street contrata “fiscais do WhatsApp” para investigar conversas; entenda

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Agências puniram 11 bancos de Wall Street por não impedirem funcionários de usarem plataformas não autorizadas. (Foto: Reprodução)

Uma investigação nos Estados Unidos sobre mensagens de texto não autorizadas em Wall Street está obrigando muitos dos maiores bancos do mundo a criar uma nova função de compliance: o fiscal do WhatsApp.

As empresas podem colocar a culpa nos chefes que violaram as regras.

Enquanto as agências reguladoras dos EUA puniam 11 bancos de Wall Street por não impedirem seus funcionários de usarem plataformas de mensagens não autorizadas, os investigadores reservaram um tempinho para descrever alguns dos piores infratores – entre eles estão chefes de mesas de operações, equipes de negociação e executivos com responsabilidades nacionais e globais.

Em alguns casos, os gestores chegaram até mesmo a enviar mensagens de texto aos funcionários encarregados de garantir que os bancos cumprissem a lei.

Então, como parte da solução – além de pagar mais de US$ 2 bilhões em multas cobradas até agora –, uma lista de empresas que conta com nomes como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley prometeram, cada uma, contratar um consultor de compliance para analisar como as instituições monitoram e arquivam quaisquer comunicações relacionadas ao trabalho, inclusive nos celulares dos funcionários ou outros dispositivos pessoais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) destacou falhas na supervisão no passado, mencionando pelo menos alguns gestores em cargos sênior em cada empresa envolvidos na troca de mensagens excessivas com colegas e clientes.

A agência disse anteriormente que estava particularmente frustrada com os executivos que deveriam ajudar a fazer cumprir as regras, mas, em vez disso, optaram por infringi-las.

No Bank of America, que divulgou a maior parte das penalidades, um chefe de uma mesa de operações disse a corretores de outras empresas que excluíssem mensagens trocadas usando dispositivos pessoais e que passassem a utilizar o software de mensagens Signal, que é criptografado, de acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês). O executivo pediu demissão este ano.

A decisão da SEC de tirar satisfação com os executivos – com base em uma amostra de mensagens que os bancos foram solicitados a reunir para a investigação – talvez aumente a pressão sobre as empresas para garantir que certos gestores sejam responsabilizados. O JPMorgan Chase, o primeiro banco a concluir a averiguação no ano passado, demitiu alguns executivos após as investigações e puniu muitos outros, às vezes reduzindo seus bônus.

As autoridades não mencionaram nomes nos acordos. E uma pessoa próxima a um dos maiores bancos disse que os investigadores não especificaram obrigatoriamente para as empresas quais funcionários estavam envolvidos.

Dois executivos com relacionamento estreito com os bancos afirmaram que alguns dos funcionários envolvidos não trabalham mais nas empresas e que a saída deles não tem a ver necessariamente com a investigação.

Uma porta-voz do Citigroup disse em comunicado que o credor está feliz por ter o caso resolvido. O Deutsche Bank “implantou de forma proativa plataformas de bate-papo e mensagens de texto totalmente úteis e adequadas [à norma] e continuará a expandir essas tecnologias para atender às expectativas de nossos reguladores e nossos clientes”, disse um porta-voz em um comunicado.

