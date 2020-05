Celebridades Wanessa lança projeto para celebrar 20 anos de carreira: “Me deu liberdade para ser quem sou”

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Wanessa completa 20 anos de carreira em 2020. Para comemorar o aniversário, a cantora, que é filha de também cantor e compositor sertanejo Zezé Di Camargo, lançou seu mais novo EP, intitulado Fragmentos, Pt. I., que faz parte do projeto Uni/Verso e chega com três faixas inéditas, incluindo uma parceria com a mexicana María León na música Inquebrável.

Wanessa também contou com a colaboração do seu pai na composição da música “Incapaz”, que ainda contou com a co-composição de Liah Soares, finalista da primeira edição do “The Voice Brasil”, da TV Globo, e compositora de sucessos de Ivete Sangalo e da dupla Sandy & Junior. Na terça-feira (19), a cantora falou sobre o trabalho.

“Acho que tem dois sentimentos muito importantes: o de celebração de toda uma trajetória e o de libertação em todos os sentidos. Estou consciente de todas as correntes que me coloquei e estou tentando todos os dias tirar alguma. Libertação em relação à minha visão de mercado e ao que posso ser como artista. E de celebração porque sou muito autocrítica, essa libertação também passa por isso. E quando você celebra, olha com paz e gratidão para as coisas”, disse ela, que comemora 20 anos de carreira no dia 11 de outubro.

Wanessa disse que os planos da comemoração mudaram por conta da pandemia do novo coronavírus. “A quarentena me fez repensar. Não sei mais se vai ter show, talvez só ano que vem. Comecei a pensar em conteúdo e me veio a palavra Fragmentos. A gente podia fazer conteúdos que fossem partes de um todo, desses 20 anos. Então serão 20 fragmentos que incluem essas três músicas que lancei e outras partes que vão mesclar minidocumentários, regravações de singles, lives específicas, poesias. Os Fragmentos que fazem parte dessa comemoração que vão virar um Uni/Verso. O universo são versões de um indivíduo. Todos nós compomos esse universo. E também são os versos que me uniram a quem gosta de mim e me acompanha”, explicou.

Wanessa afirmou que hoje em dia se sente mais livre. “Depois de 20 anos me sinto feliz: agora abraço essa borboleta que é o significado do meu nome. Para mim está sendo muito prazeroso. A ideia [do projeto] é abraçar tudo o que sou como artista, todas as minhas versões. Mas não ponho expectativa, mais para frente vou saber como vou colocar esse Uni/Verso para as pessoas”, disse.

