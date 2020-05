Celebridades Anitta mostra “prints” de conversa com a mãe empolgada em novo apartamento na praia

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

A cantora mostrou ainda os diversos áudios que ela e a mãe têm trocado Foto: Reprodução A cantora mostrou ainda os diversos áudios que ela e a mãe têm trocado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Anitta compartilhou com seus seguidores na noite desta terça-feira (19) prints de conversas com a mãe, Miriam Macedo, no WhatsApp após boatos de que ela teria saído da casa da cantora após desentendimentos.

No bate-papo é possível ver Miriam empolgada com o apartamento de frente para a praia, no Rio, que ganhou de presente da filha. “Você está curtindo?”, perguntou a cantora para a mãe.

“É lindo aqui. Pena que não sei se pode sair. Mas vejo algumas pessoas caminhando. Venta o tempo todo. Nem precisa de ventilador”, respondeu Miriam, que compartilhou algumas fotos da vista. “Se vovó estivesse viva, estaria aí curtindo esse sonho junto com você. Duas praianas finas morando de frente para o mar”, escreveu Anitta.

A cantora mostrou ainda os diversos áudios que ela e a mãe têm trocado. “E a vida segue feliz, só que com saudadinha. A mania de fofocar também, né, mamitcha?”, completou Anitta.

