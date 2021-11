Esporte Watford goleia o Manchester United, que segue mergulhado em má fase

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Cristiano Ronaldo passou em branco diante do Watford. (Foto: Reprodução)

Após duas semanas sem entrar em campo por conta da Data Fifa, o Manchester United voltou a campo neste sábado (20) com a esperança de dias melhores, mas viu o cenário desanimador se repetir. Diante do Watford, recém-promovido, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer voltou a jogar mal e acabou goleada por 4 a 1, fora de casa. King, Sarr, Dennis e o brasileiro João Pedro marcaram para os anfitriões, e Van de Beek fez para os visitantes.

Estacionado

Após o quinto tropeço nos últimos seis jogos, o Manchester United segue estacionado na tabela do Campeonato Inglês e vê os líderes dispararem na disputa. A equipe fica na sétima colocação, com 17 pontos, 12 a menos que o primeiro colocado Chelsea. O Watford chega a 13 pontos e sobe para 14º.

Sem melhora

As duas semanas de pausa por conta da Data Fifa deram a esperança de que o United pudesse apresentar alguma melhora a partir. Porém, o sentimento durou pouco, já que o time fez um primeiro tempo muito ruim e saiu para o intervalo perdendo por 2 a 0 – sem contar as defesas de De Gea em um pênalti que Sarr cobrou duas vezes. Na etapa final, a entrada de Van de Beek melhorou a equipe, que logo diminuiu e chegou perto de empatar mesmo com um homem a menos, depois de Maguire ser expulso. Só que, sem aproveitar as chances criadas e com vacilos na defesa no fim, o time acabou goleado.

Nem eles resolvem

Além de uma atuação coletiva muito limitada, o Manchester United não contou com um bom dia de seus principais astros. Bruno Fernandes errou muitos passes e pouco apareceu, enquanto Cristiano Ronaldo não mostrou a precisão de sempre nas chances que teve. Van de Beek acabou sendo um dos melhores em campo vindo do banco, assim como Martial.

