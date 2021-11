Esporte Com show de trio Messi, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain vence o Nantes

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Messi e Mbappé comemoram vitória do PSG sobre o Nantes. (Foto: Reprodução)

Com atuação de gala de Messi, Neymar e Mbappé no primeiro tempo, o PSG (Paris Saint-Germain) derrotou o Nantes por 3 a 1 e se isolou mais na liderança do Campeonato Francês. O atacante francês abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. No segundo tempo, o goleiro Navas foi expulso, e Neymar teve que ser substituído, insatisfeito, para a entrada de Rico, reserva da posição. Muani empatou logo depois, mas um golaço contra de Appiah, por cobertura, e outro de Messi, o primeiro dele na Ligue 1, selaram a vitória do time de Paris.

O Paris Saint-Germain foi a 37 pontos e abriu 12 de vantagem na liderança. O Rennes venceu Montpellier por 2 a 0, chegou a 25 pontos e assumiu a segunda colocação. Mas o Lens joga neste domingo, contra o Brest, e pode ir a 27 pontos, diminuindo a diferença para o time da capital para 10 pontos. O Nantes continua em 11º lugar, com 18 pontos.

O jogo

O PSG começou empolgante. Aos dois minutos de partida, Paredes tentou finalizar, a bola desviou em Mbappé e entrou, sem chances de defesa para Lafont. Depois, o trio MNM, com muita velocidade, criou jogadas perigosas, mas não conseguiu converter em gols.

No segundo tempo, o Nantes voltou mais atento, tentando reagir e arriscando mais finalizações. Aos 19 minutos, depois de uma entrada fora da área em Blas, o goleiro Navas foi expulso. Pochettino, então, tirou Neymar para colocar Rico, reserva da posição. O brasileiro, que estava fazendo uma ótima partida, saiu insatisfeito.

E o empate veio logo depois, aos 30 minutos. Kolo Muani finalizou, Rico defendeu e, no rebote, o atacante mandou de letra para dentro do gol. Mas, seis minutos depois, depois de tentativa de Messi, Appiah tentou recuar a bola e acabou encobrindo Lafont, marcando contra. Quase no fim da partida, aos 40 minutos, o argentino deixou o dele. Recebeu a bola de Mbappé e, de fora de área, soltou o chute, fechando o placar.

