Saúde Wegovy e Ozempic: conheça as diferenças entre os medicamentos

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

O Wegovy já está disponível no Brasil com valores a partir de R$ 1.228,09. (Foto: Wegovy/Divulgação)

O Wegovy, “irmão” mais forte do Ozempic pode ser adquirido em farmácias de todo o Brasil a partir de R$1.228,09. A venda do medicamento feito pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk teve início na última sexta-feira (19) no País.

Ele é indicado para obesidade e chega ao país cerca de um ano e meio após a aprovação da Anvisa. A demora é creditada ao aumento inesperado da demanda em países onde o produto foi lançado primeiro, em especial os Estados Unidos.

Ozempic x Wegovy

Embora tanto o Ozempic quanto o Wegovy sejam canetas injetáveis à base de semaglutida, são medicamentos com indicações diferentes. A semaglutida é um composto que pertence à classe de análogos de GLP-1. São drogas que simulam o hormônio GLP-1 no corpo humano, que, por sua vez, interage com diversos receptores.

No pâncreas, por exemplo, isso aumenta a produção de insulina, o que explica o efeito no diabetes tipo 2. Mas, no estômago, ela reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade – mecanismos que levam a pessoa a sentir menos fome e, consequentemente, reduzir as calorias ingeridas por dia e perder peso. Daí sua indicação para obesidade.

Compare as diferenças entre as medicações:

Ozempic

* Nome comercial: Ozempic

* Substância: Semaglutida

* Classe: Análogo de GLP-1

* Farmacêutica: Novo Nordisk

* Situação: Disponível nas farmácias, não no SUS. Aprovado para maiores de 18 anos

* Indicação: Destinado para diabetes tipo 2. O uso para perda de peso é considerado off-label (finalidade diferente daquela da bula).

* Dosagem: Disponível em 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início do tratamento para reduzir o risco de efeitos colaterais, como enjoo, náusea, diarreia e constipação.

* Administração: Injeção uma vez por semana

* Eficácia: Um estudo apresentado no ano passado na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes mostrou que seis meses após o início do tratamento, os níveis de HbA1c dos pacientes melhoraram, caindo em média 0,77%. O peso corporal caiu em média 4,5 kg. Os resultados foram mantidos ao longo de três anos entre os pacientes que tomaram o medicamento por tanto tempo.

* Prescrição: O Ozempic é tarja vermelha e só pode ser vendido sob prescrição médica.

* Valor: Preço máximo do de 1g varia entre R$ 994,03 e R$ 1.289,75, a depender da alíquota do ICMS em cada Estado.

* Principais efeitos colaterais: enjoo, náusea, diarreia e constipação.

Wegovy

* Nome comercial: Wegovy

* Substância: Semaglutida

* Classe: Análogo de GLP-1

* Farmacêutica: Novo Nordisk

* Situação: Aprovado pela Anvisa para maiores de 12 anos. Começará a ser vendido no país em agosto.

* Indicação: Destinado para tratamento de obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.

* Dosagem: Disponível em 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais.

* Administração: Injeção uma vez por semana

Eficácia: Segundo o estudo mais recente, o STEP-4, a perda de peso é de aproximadamente 17,4% após 68 semanas.

* Prescrição: O Wegovy é tarja vermelha e só pode ser vendido sob prescrição médica.

* Valor: Preço varia entre R$ 1.228,09 e R$ 2.366,15, a depender da farmácia, da dosagem e do Estado.

* Principais efeitos colaterais: enjoo, náusea, diarreia e constipação.

Semaglutida

A semaglutida, princípio ativo utilizando em ambos os fármacos, reduz o risco de doença cardiovascular. O medicamento também reduz complicações em pessoas com doença renal. A Novo Nordisk descobriu em outro ensaio clínico que Wegovy melhorou o funcionamento físico — como a capacidade de se exercitar — em pessoas com obesidade e insuficiência cardíaca.

Uma variedade de ensaios clínicos está testando os efeitos da semaglutida em ainda mais doenças: câncer, artrite e até mesmo Alzheimer.

