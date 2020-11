Celebridades Wesley Safadão rebate críticas a show para 4 mil pessoas: “Bares voltaram, shopping voltou”

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantor deu entrevista falando sobre apresentação que fará em Natal, no Rio Grande do Norte Foto: Reprodução/@wesleysafadao Cantor deu entrevista falando sobre apresentação que fará em Natal, no Rio Grande do Norte. (Foto: Reprodução/ @wesleysafadao) Foto: Reprodução/@wesleysafadao

Wesley Safadão, em breve, volta aos palcos para divulgar seu novo álbum, Safadão Amplificado, que tem oito músicas inéditas, e promete agitar um público de 4 mil pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte.

Todos os ingressos para o show, que acontece no próximo sábado (21), na Arena das Dunas, foram vendidos em cinco minutos. se esgotaram em cinco minutos, e Safadão foi alvo de críticas por conta da apresentação em meio à pandemia.

Ele disse que quer provar que é possível voltar a fazer shows seguindo as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde) e os moldes de flexibilização já adotados em outras áreas. Safadão, que sempre apoiou a volta dos shows, defende que o setor de entretenimento foi o mais injustiçado.

“Só o meio do entretenimento ainda não voltou. Bares voltaram, shopping voltou. Tudo voltou a funcionar. E eu não acredito que as pessoas só peguem Covid depois de 20h, 22h. Só peguem nos shows”, dispara ele, que contraiu a Covid-19 em agosto.

“A nossa classe artística, e aqui não falo só por mim, mas os grandes artistas do país, conseguem outras fontes de renda. Quem está sendo muito prejudicado são os artistas menores, é o cara do palco, do som, da luz, do banheiro químico, da limpeza e os produtores de evento que só vivem disso. A gente não pode ser privado, por isso levantei essa bandeira. Não quero ser o salvador da pátria, mas não estou fazendo só por mim. Eu tinha até opção de ficar quieto e não levar críticas. As pessoas perguntam: ‘Achou a cura?’ Eu digo: ‘Nos shoppings acharam a cura? E nos aviões? E na praia?'”, respondeu o cantor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades