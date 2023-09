Tecnologia WhatsApp: aplicativo permite proteger conversas com senha; veja como fazer

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tanto as conversas únicas com outras pessoas quanto chats em grupo podem ser bloqueadas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o mês de maio, os usuários do WhatsApp contam com recurso de segurança que permite proteger conversas específicas com senhas ou biometria. Com isso, o chat é “transferido para uma pasta chamada “conversas protegidas”.

Segundo a empresa, a funcionalidade é boa para quem precisa compartilhar o celular com um familiar ou para “aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial”.

Por enquanto, o novo recurso do WhatsApp permite que os usuários utilizem somente a senha que já é utilizada pelo próprio celular, além de recursos de biometria. No entanto, a empresa garante que, no futuro, será possível habilitar uma senha individual para cada chat.

A funcionalidade permite ainda tanto as conversas únicas com outras pessoas quanto chats em grupo sejam bloquedas com senha.

Para utilizar a ferramenta, é preciso, inicialmente, checar se o seu aplicativo está atualizado para a última versão. Para isso, basta acessar a App Store (iOS) ou Google Play Store (Android) e confirmar se há alguma nova versão disponível.

Agora, basta seguir o passo a passo:

– Abra o WhatsApp e toque no nome do contato ou de um grupo;

– Depois, toque em “proteger conversa” (Chat lock);

– Ative a forma de bloqueio do chat: “bloquear este chat com impressão digital/senha”;

– Habilite a ferramenta clicando na “chavinha” e confirme a escolha, utilizando também o método de autenticação exigido;

– Agora, para visualizar a conversa ocultada, arraste lentamente a caixa de entrada para baixo e insira a senha ou a biometria.

A partir disso, sua conversa individual ou em grupo passará a exigir a senha de autenticação ou alguma forma de biometria para desbloquear o chat. As conversas bloqueadas também ficam separadas da caixa de entrada, em uma pasta acima das “arquivadas”.

Para acessá-las, basta rolar a página para baixo e clicar em “Conversas bloqueadas”, e então usar o método do seu celular para desbloquear a pasta e conferir as conversas protegidas.

Segundo a empresa, quando ativada, a função também esconde automaticamente o conteúdo da conversa protegida nas notificações.

Backup não altera bloqueio

No caso de você restaurar um backup do WhatsApp em um dispositivo novo, as conversas que estavam anteriormente escondidas permanecerão na mesma condição no novo aparelho. Para acessar essas conversas ocultas, é necessário configurar um método de autenticação no dispositivo, como o reconhecimento facial (Face ID) ou a impressão digital.

É importante ressaltar que a pessoa com quem você está trocando mensagens não será notificada de que você ocultou a conversa. Por último, é necessário desarquivar a conversa antes de ocultá-la.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-aplicativo-permite-proteger-conversas-com-senha-veja-como-fazer/

WhatsApp: aplicativo permite proteger conversas com senha; veja como fazer

2023-09-29