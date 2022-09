Mundo WhatsApp começa a permitir que usuários escondam quando estão online

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Já é possível esconder a informação “Visto por último” de todos ou de pessoas específicas, mas até então não dava para conversar de “modo furtivo” Foto: Divulgação Já é possível esconder a informação “Visto por último” de todos ou de pessoas específicas, mas até então não dava para conversar de “modo furtivo”. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O WhatsApp Beta para Android começou a liberar o recurso de esconder seu status online para testadores. A novidade vai permitir que você fique conectado e converse com contatos específicos sem despertar a atenção de outras pessoas.

O usuário poderá definir quem o verá quando está conectado: todos ou “igual ao Visto por último”. Ao escolher a segunda opção, o WhatsApp exibirá seu status somente para quem está na mesma regra do recurso mencionado.

Online ou visto por último

A diferença entre o “Visto por último” e o “Online” é a exibição momentânea. No primeiro, você escolhe se quer mostrar ou não quando abriu o aplicativo pela última vez, com a marcação do dia e horário em que isso ocorreu. Já o segundo se aplica à conversa: quando você abre um chat, a mensagem abaixo do seu nome troca para Online, o que indica que você está com o programa rodando naquele momento.

Este aviso pode ser inconveniente quando a pessoa está fora do horário de trabalho ou simplesmente não deseja conversar com ninguém naquele momento. Quando aparece como conectado, o remetente da mensagem saberá que foi ignorado, o que pode causar desconforto.

Modo furtivo

Atualmente já é possível esconder a informação “Visto por último” de todos ou de pessoas específicas, mas não dava para conversar de “modo furtivo”, já que todas as pessoas autorizadas saberiam quando o usuário estivesse online. Com a mudança, você poderá fazer com que apenas determinado um contato veja quando você está com o aplicativo aberto.

