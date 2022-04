Tecnologia WhatsApp Comunidades: entenda o novo recurso do aplicativo

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

No Brasil, o recurso somente será implementado após das eleições deste ano. (Foto: Reprodução)

Nesta semana, foi anunciado o WhatsApp Comunidades. A nova ideia do aplicativo de bate-papo é bastante simples: criar uma espécie de grupão de usuários (ou guarda-chuva) e, dentro dele, separá-los por “assuntos”. No Brasil, o recurso somente será implementado após das eleições deste ano.

Por exemplo, o WhatsApp Comunidades da Escola A, teria o grupão Escola A com todos os usuários e, dentro deles, grupos para a Turma do Inglês, a Turma da Educação Física, o Corpo Docente.

De acordo com a equipe do aplicativo, as novas funcionalidades permitirão uma melhor organização de grupos separados, com uma estrutura que funcione para as pessoas. Os usuários poderão receber atualizações enviadas para toda a comunidade e organizar facilmente grupos de discussão menores sobre o que é importante para elas.

O WhatsApp Comunidades, de acordo com os desenvolvedores, também conterão ferramentas poderosas para administradores, incluindo mensagens de avisos enviadas a todos e controle sobre quais grupos podem ser incluídos.

Grupos

De acordo com o anúncio de ontem de Mark Zuckerberg, o WhatsApp também está fazendo uma série de melhorias na forma como os grupos funcionam – sejam eles parte ou não do WhatsApp Comunidades.

Reações – reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam compartilhar suas opiniões rapidamente sem inundar as conversas com novas mensagens.

Exclusão pelo administrador – admins do grupo poderão remover mensagens erradas ou problemáticas de qualquer integrante nas conversas.

Compartilhamento de arquivos – aumento da capacidade de compartilhamento de arquivos para até 2 GB de modo que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

Chamadas de voz ampliada – chamadas de voz com apenas um toque para até 32 pessoas estarão disponíveis com um design novo.

Mensagens

O WhatsApp vai limitar ainda mais o número de destinatários de mensagens reencaminhadas. A partir dos próximos dias, uma mensagem que tenha sido recebida por encaminhamento só poderá ser repassada para um grupo ou contato por vez dentro do aplicativo.

Antes, era possível que esse conteúdo fosse retransmitido para até cinco contatos ou grupos num mesmo momento. De acordo com a empresa, a regra estará funcionando para todos os usuários do mundo até segunda-feira (18).

Como era:

Hoje, uma pessoa pode encaminhar uma mensagem criada por ela para até cinco contatos ou grupos ao mesmo tempo por vez.

Cada pessoa que recebeu a tal mensagem pode reencaminhá-la para até mais cinco contatos ou grupos de uma vez.

Como fica:

Um usuário do WhatsApp segue podendo encaminhar uma mesma mensagem que ele criou para até cinco contatos ou grupos por vez.

Mas o reencaminhamento dessa informação pelas pessoas que a receberam fica restrito a apenas mais um contato ou grupo de cada vez.

