Você tem iPhone? Descubra 10 funções incríveis conhecidas por poucos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Existem algumas funcionalidades do iPhone que melhoram a sua experiência ao usar aplicativos e navegar na internet. (Foto: Reprodução)

Uma das linhas da Apple que nunca sai de moda é o iPhone, sempre atualizando sua interface para atender da melhor forma os usuários. No entanto, são tantas mudanças que algumas passam despercebidas. Conheça a seguir alguns truques incríveis para quem tem iPhone.

Em páginas grandes, use dois atalhos da tela

Ao ler um texto muito grande ou qualquer outro arquivo que exija ficar voltando para consultar alguma informação, é extremamente trabalhoso usar apenas o touchscreen. Além disso, a mão fica na frente, atrapalhando a visualização e a alternativa está em pressionar as barras que ficam abaixo da câmera e no canto direito. A primeira retorna ao ponto inicial e a segunda destaca uma barra de rolagem.

Responda msg com mais praticidade com o teclado lateral

Nas configurações gerais, selecione a opção do teclado e escolha a posição mais confortável para digitar, seja com a mão esquerda ou direita. No ônibus, segurando sacolas ou apresentando uma dificuldade de locomoção, esse mecanismo te ajuda a ter mais coordenação motora.

Texto enorme com erro? Use a barra de espaço

Pressionando a barra de espaço do teclado vai aparecer um espaço que serve como trackpad. Use a área de forma que pareça um sensor de notebook, selecionando a palavra que você deseja apagar, sem a necessidade de excluir tudo.

Dificuldade para ler? Aumente as letras no Safari

No canto esquerdo superior clique no ícone ‘’aA’’ e em seguida selecione ‘’Mostrar Visualização do Leitor’’. Essa ferramenta permite aumentar a letra do que está sendo visualizado no momento, personalizando a leitura.

Apague números errados na calculadora

Assim como digital um termo de maneira equivocada, errar um número na equação é muito comum, mas é frustrante ter que deletar todas as unidades. Ao deslizar o dedo na tela, em cima do último resultado, da esquerda para a direita, o elemento final some, restando apenas os primeiros. Faça isso para cada dígito que desejar eliminar.

Faça registros de páginas inteiras

Quem nunca precisou tirar print de uma página grande e teve a ideia de fazer várias fotos da tela para pegar todo o conteúdo. Pois é, ao printar, aparece a sugestão de ‘’Página Completa’’. Salve o conteúdo e PDF e você terá captado tudo o que apareceu.

Os prints podem ser editados com capricho

No menu de opções para editar um print, ao usar o lápis, o aplicativo reconhece algumas formas, por exemplo, retângulo, círculo, estrela e quadrado. Quando o traço é feito, automaticamente seu formato é alinhado, deixando o rascunho mais bonito.

Escolha os aplicativos que você deseja baixar primeiro

Quando dois ou mais aplicativos estão baixando ao mesmo tempo, sempre tem aquele mais urgente. Observe qual é a sua prioridade, pressione enquanto ocorre o carregamento do download e acione ‘’Priorizar’’.

Programe um tempo de música quando precisar

Uma forma de cronometrar suas atividades é colocar 20, 30 ou quantos minutos forem necessários de música. O iPhone tem essa função diretamente na sua base, então na hora de dormir, a playlist será encerrada minutos depois que o sono chegar.

Esconda fotos privadas

Na própria galeria há três pontos no canto esquerdo inferior, no qual o botão ‘’Ocultar’’ esconde suas fotos sem necessariamente excluí-las. Só você terá acesso.

