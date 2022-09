Tecnologia WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de sábado

O suporte será interrompido em aparelhos que utilizam Android e iOS ultrapassados. Foto: Reprodução O suporte será interrompido em aparelhos que utilizam Android e iOS ultrapassados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir do dia 24, o WhatsApp vai deixar de oferecer suporte para alguns celulares com sistema Android e iOS. Modelos ultrapassados deixarão de ter suporte e usuários que possuem celulares mais antigos podem acabar perdendo o acesso ao aplicativo, como consequência.

Todos os iPhones com os sistemas iOS 10 e 11 deixarão de ser compatíveis com o aplicativo, isso porque o WhatsApp vai receber novos recursos em breve e que podem não funcionar adequadamente em aparelhos considerados obsoletos.

Quais celulares?

É necessário ter, pelo menos, o iOS 12 para continuar suportando as atualizações do WhatsApp. Confira os modelos que deixarão de ter suporte. Apple – iOS: iPhone 5, iPhone 5C; e qualquer iPhone que esteja com o iOS 10 ou o iOS 11 não terá suporte ao aplicativo WhatsApp.

Esses aparelhos foram lançados em 2012 e 2013, há aproximadamente 10 anos. Além deles, modelos como o iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S continuarão recebendo suporte do WhatsApp, mas vão precisar atualizar para o iOS 12.

O WhatsApp vai enviar uma notificação para lembrar você do update o quanto antes. E para aqueles que ainda não atualizaram, mas caso não receba, basta acessar no seu aparelho Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Android

Com o encerramento do suporte ao Android 4.0.4 e seus antecessores, diversos celulares não irão mais rodar o aplicativo. Veja quais celulares perderão o suporte do WhatsApp: Samsung; Samsung; Galaxy Trend Lite; Samsung Galaxy Trend II; Mini Samsung Galaxy S3; Samsung Galaxy Xcover 2; Samsung Galaxy Core; LG; LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus F5; LG Optimus L5 II; LG Optimus L5 II Dual; LG Optimus L3 II; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L7 II; LG Optimus F6; LG Enact; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus F3; LG Optimus L4 II; LG Optimus L2 II; LG Optimus F3Q; Huawei; Huawei Ascend G740; Huawei Ascend D2; Sony; Sony Xperia M; ZTE; ZTE Grand X Quad v987; ZTE Grand Memo; ZTE Grand S Flex; e ZTE V956 – UMi X2.

Outras marcas e modelos

Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B15; THL W8; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; Lenovo A820; e Faea F1.

