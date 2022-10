Tecnologia WhatsApp Desktop ganha ferramenta nativa de desfoque de imagem

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O recurso é representado por uma figura quadriculada ao lado do pincel e da ferramenta de recorte. Foto: Reprodução/WABetaInfo

O WhatsApp Desktop enfim recebeu uma ferramenta de desfoque nativa para edição de imagem. Em testes no aplicativo na versão 2.2241.2, o recurso permite tirar a definição de partes específicas da captura, incluindo ajuste de intensidade e padrão do filtro.

A função de desfoque do WhatsApp só faltava chegar ao app de PC, já que ela já existe no Android e no iOS. O recurso é basicamente um incremento ao editor de imagens nativo que, apesar de continuar bem simples, é bastante útil para enviar fotos e vídeos para amigos e familiares nos chats.

O desfoque de imagem tem várias aplicações, incluindo retirar informações de uma imagem sem comprometer o restante do conteúdo. Anteriormente, isso não era impossível, porém, agora, em vez de rabiscar os dados com o pincel, dá para usar o filtro para ocultar o trecho.

Se estiver disponível para você, a função de desfoque aparecerá entre as opções de itens na tela de edição de imagem. O recurso é representado por uma figura quadriculada ao lado do pincel e da ferramenta de recorte.

Ao selecionar a opção de desfoque, o usuário pode ajustar a intensidade do efeito na barra inferior e selecionar qual tipo de filtro deseja aplicar. Caso desista da modificação, é só tocar no ícone de lixeira.

É possível, porém, que o recurso não tenha alcançado o seu computador ainda – neste caso, resta somente esperar. Caso contrário, vale ficar atento às atualizações detectadas pelo aplicativo e baixar o pacote mais recente assim que estiver disponível.

Áudio e vídeo

O WhatsApp começou a liberar para todos a criação de links de chamadas, como ocorre no Google Meet e no Zoom. Essa novidade vai permitir o compartilhamento de URLs para facilitar a entrada das pessoas em videoconferências ou conversas por áudio.

Pelo modo antigo, você precisava iniciar a chamada e convidar um a um cada participante da reunião, o que pode ser bastante demorado quando há muita gente. Com o link direto, basta tocar na tela para ser direcionado para a sala.

O link de convite pode ser gerado na guia Chamadas do WhatsApp. Lá na parte superior da tela, onde ficam registradas as ligações recentes, o usuário verá a opção “Criar link da chamada” e o ícone de corrente verde com branco. É possível selecionar qual o tipo de chamada: vídeo ou voz.

Qualquer usuário do app poderá criar as URLs, podendo ser compartilhada para outras pessoas ou grupos. Se você não tiver o número de telefone do contato, é possível enviar o link por outros apps. Vale lembrar que é preciso ter o mensageiro instalado no celular para conseguir participar da chamada.

Ao tocar no link, o app mostrará quem criou o endereço, exibindo o número de telefone e o nome do contato. São mostrados um botão para ingressar na chamada e outro para sair, caso tenha entrado por engano. Quando a videochamada começar, a interface será a mesma já conhecida dos usuários, com a possibilidade de adicionar participantes no decorrer da conversa.

Chamadas feitas por meio do link serão mostradas de modo diferente no registro, com o ícone correspondente para separar as ligações tradicionais. Caso precise refazer a ligação, é só tocar nesse registro para iniciar rapidamente a conferência em grupo com os mesmos participantes da última sessão.

