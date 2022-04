Política WhatsApp diz a Bolsonaro que acordo com o Tribunal Superior Eleitoral não interferiu em decisão de adiar nova ferramenta

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Representantes do WhatsApp disseram ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (27) que a decisão da empresa de adiar a implementação de uma nova ferramenta – o recurso Comunidades – não foi influenciada pelo acordo das redes sociais com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bolsonaro e representantes do WhatsApp se reuniram no Palácio do Planalto. O encontro, inicialmente, não foi divulgado na agenda do presidente. O recurso Comunidades permitirá o encaminhamento de mensagens a milhares de destinatários. O WhatsApp já havia informado que a ferramenta só vai valer no Brasil após as eleições de outubro;

Redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp, estão no centro da discussão sobre combate a informações falsas nas eleições. As principais plataformas fecharam acordo com a Justiça Eleitoral para adotar medidas contra a disseminação de conteúdo deturpado.

Há duas semanas, durante um evento em São Paulo, Bolsonaro disse que o WhatsApp não seguiria o acordo com a Justiça Eleitoral. O presidente e seus aliados são contra as regras e argumentam que defendem a “liberdade de expressão”.

Na época da fala do presidente, o WhatsApp havia anunciado o novo recurso, mas disse que só seria aplicado no Brasil após as eleições. Isso indignou Bolsonaro e seus aliados, que fazem das redes sociais o principal meio de busca por votos.

Após a reunião no Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, que também participou do encontro, deu uma entrevista coletiva.

“Tivemos reunião agora com o presidente da República e representantes do Whatsapp e da Meta [controladora do WhatsApp] para esclarecimentos do que foi amplamente veiculado na imprensa, nas redes sociais. E o Whatsapp deixou claro, a Meta também, que em nenhum momento atendeu pedido do TSE para que fosse feitas essas mudanças em relação as comunidades apenas após as eleições. Isso não houve. Eles tomaram uma decisão global, olhando concorrentes, mercado mundial”, explicou o ministro.

Em nota, o WhatsApp confirmou que explicou a Bolsonaro a implementação do recurso comunidades.

