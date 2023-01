Porto Alegre WhatsApp do serviço 156 de Porto Alegre faz mais de 87,4 mil atendimentos em primeiro ano de atividade

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

A opção mais buscada na plataforma no primeiro ano de atividade foi trânsito e transporte. Foto: Cesar Lopes/PMPA A opção mais buscada na plataforma no primeiro ano de atividade foi trânsito e transporte. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O WhatsApp do serviço 156 de Porto Alegre já realizou 87.427 mil atendimentos desde o seu lançamento, em 3 de janeiro de 2022. Desse total, 66.218 mil (75,74%) são referentes ao atendimento via chatboot (robôs que interagem com usuários, automaticamente, usando inteligência artificial para solucionar dúvidas ou fornecer outras informações) e 21.209 mil (24,26 %) ao atendimento realizado por profissionais.

Por meio do WhatsApp (51 3433.0156) é possível registrar protocolos para solicitação de poda de árvore, fornecimento de água, fechamento de buraco de rua, denúncias de focos do mosquito da dengue, entre outros serviços.

Atualmente são 16 opções: trânsito e transporte; água e esgoto; zeladoria: árvores e tapa-buracos; impostos e taxas; fiscalizações; serviços de saúde; assistência social – Fasc; iluminação pública; Procon; limpeza urbana – DMLU; agendamento da orla; dengue; Escritório de Licenciamento; castração de cães e gatos; Previmpa e Mais Comunidade.

A opção mais buscada na plataforma no primeiro ano de atividade foi trânsito e transporte (41,63% atendimento humano e chatbot com 23,69%). Na sequência estão as opções água e esgoto (14,58% atendimento humano e chatboot 15,97%), impostos e taxas (10,18% atendimento humano e 7,27% chaboot) e zeladoria (8,69% atendimento humano e chatboot 4,93%).

